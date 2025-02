Najväčšia banka eurozóny zvýšila vo 4. kvartáli zisk o vyše 15 %

Paríž 4. februára (TASR) - Francúzska banka BNP Paribas oznámila za 4. kvartál rast zisku o vyše 15 % a výrazne prekonala očakávania trhov, k čomu do veľkej miery prispela oblasť investičného bankovníctva. Tržby sa zvýšili o viac než desatinu a aj v tomto ukazovateli banka vykázala lepšie výsledky, než sa čakalo. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Najväčšia banka eurozóny z pohľadu aktív uviedla, že jej čistý zisk dosiahol vo 4. kvartáli 2,32 miliardy eur. V medziročnom porovnaní to znamená rast o 15,7 %. Banka tak prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali so ziskom na úrovni 2,24 miliardy eur.



Prevádzkový zisk vzrástol na viac než dvojnásobok. Zatiaľ čo vo 4. kvartáli 2023 predstavoval 1,5 miliardy eur, v poslednom štvrťroku minulého roka to bolo 3,33 miliardy eur.



Tržby banky sa zvýšili o 10,8 % na 12,14 miliardy eur. Aj pri tržbách BNP Paribas prekonala očakávania, keďže analytici počítali s tým, že dosiahnu 11,6 miliardy eur.



Výsledky banky do veľkej miery podporilo investičné bankovníctvo. Tržby tejto divízie vzrástli vo 4. kvartáli medziročne o 20 %.