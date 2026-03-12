< sekcia Ekonomika
Najväčšia domáca prehliadka motoriek, áut aj karavanov sa začala
Fanúšikovia rally sa môžu stretnúť s legendou Dakaru Štefanom Svitkom a úspešným jazdcom v kategórii bugín Jurajom Vargom. Cestovateľ Marek Duranský predstaví svoju dieselovú motorku z Indie.
Autor TASR
Bratislava 12. marca (TASR) - Veľtrh Motocykel Auto Motor Caravan Show 2026, ktorý sa vo štvrtok začal na bratislavskom výstavisku Incheba, počas štyroch dní do nedele (15. 3.) predstavuje najväčšiu prehliadku motoriek, áut aj karavanov na Slovensku. Ako informoval organizátor podujatia, výstavné haly zapĺňa vyše 40 svetových značiek motoriek od ikonických legiend po novinky sezóny.
„Chýbať nebude ani široká ponuka prilieb, oblečenia, obuvi a technického príslušenstva od výbavy pre začiatočníkov až po profesionálov,“ uviedla výstavnícka spoločnosť. Súčasťou veľtrhu je aj jediná oficiálna súťažná šou na Slovensku „Customs of Slovakia“. O titul slovenského šampióna zabojujú prestavby motocyklov zo Slovenska, z Česka, Poľska, Maďarska, Rakúska či Chorvátska.
Fanúšikovia rally sa môžu stretnúť s legendou Dakaru Štefanom Svitkom a úspešným jazdcom v kategórii bugín Jurajom Vargom. Cestovateľ Marek Duranský predstaví svoju dieselovú motorku z Indie. V interaktívnej zóne si návštevníci budú môcť na trenažéri vyskúšať okruhovú jazdu.
V stánku Slovenskej motocyklovej federácie bude autogramiáda s majsterkami Európy v endure Gabrielou Čipkovou, Natáliou Bučovou a Barborou Barborovou a úradujúcim majstrom Európy v endure Thomasom Hostinským. V súťaži „Jazdíme spolu“ môžu návštevníci získať ceny a vstupenky na svetové i európske motocyklové podujatia na Slovensku. Na Rally radosti sa predstavia výnimočné autá, najmenší si môžu vyskúšať prvé jazdecké zručnosti na detských elektrických autíčkach.
Koncept veľtrhu je tento rok výrazne rozšírený. „Okrem motoriek si návštevníci na jednom mieste porovnajú aj automobilové novinky a širokú ponuku karavanov,“ priblížila Incheba. Návštevníci sekcie karavanov môžu získať odborné poradenstvo, inšpiráciu na prestavby a porovnať si technológie.
Tradičná anketa Motocykel roka 2026 predstavuje od najnovších modelov motoriek až po stroje, ktoré budú udávať tempo celej sezóne. Priaznivci si môžu naživo pozrieť výstavné premiéry aj všetky modely nominované do ankety. „Aktuálny ročník prináša deväť kategórií a 112 nominovaných motocyklov - od mestských skútrov, cez športové a adventure stroje, až po veľké cestovateľské krížniky,“ spresnilo výstavisko.
Veľtrh v prvý deň dopoludnia vyhradili pre odborníkov a médiá. Pre verejnosť je otvorený vo štvrtok od 12.00 do 19.00 h, v piatok (13. 3.), sobotu (14. 3.) od 9.00 do 19.00 h a v nedeľu (15. 3.) od 9.00 do 16.00 h.
