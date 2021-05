Najväčšia japonská banka MUFG zvýšila celoročný zisk o takmer 50 %

Tokio 17. mája (TASR) - Najväčšia japonská banka Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) zaznamenala za minulý rok rast zisku o takmer 50 % a prekonala očakávania trhov.



Zisk banky za obchodný rok 2020/2021, ktorý sa skončil v marci, dosiahol 777 miliárd jenov (5,86 miliardy eur). V porovnaní s predchádzajúcim obchodným rokom to znamená rast o 47 %. Výsledok tak prekonal očakávania analytikov, ktorí počítali s rastom zisku na necelých 709 miliárd jenov.



Výsledky do veľkej miery ovplyvnil záver predchádzajúceho obchodného roka 2019/2020, v ktorom najmä ázijské krajiny zápasili s nástupom epidémie nového koronavírusu. Tá sa následne rozšírila aj na územia amerických štátov a do Európy.



V poslednom kvartáli 2019/2020, teda v období od januára do konca marca, zaznamenala MUFG, ktorá kontroluje pätinu americkej banky Morgan Stanley, stratu 56,1 miliardy jenov. V posledných troch mesiacoch práve skončeného obchodného roka 2020/2021 už vykázala zisk 170 miliárd jenov, uviedla agentúra Reuters.



V súčasnom obchodnom roku (do konca marca 2022) očakáva banka čistý zisk zhruba 850 miliárd jenov. Jej odhad je tak optimistickejší, než v prípade analytikov, ktorí predpokladajú, že zisk dosiahne 733 miliárd jenov.



(1 EUR = 132,49 JPY)