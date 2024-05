Najväčšia kanadská banka RBC zaznamenala v 2. kvartáli rast zisku

Toronto 30. mája (TASR) - Royal Bank of Canada (RBC), najväčšia kanadská banka z pohľadu trhovej kapitalizácie, oznámila za 2. štvrťrok súčasného obchodného roka rast zisku o vyše 7 %. Vo veľkej miere ju podporila divízia komerčného bankovníctva, ktorá ťažila z rastu úrokových sadzieb. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.



RBC vo štvrtok oznámila, že za 2. štvrťrok obchodného roka 2023/2024, ktorý sa skončil 30. apríla, zaznamenala čistý zisk 3,95 miliardy kanadských dolárov (2,66 miliardy eur). V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho obchodného roka to znamená rast o 7,3 %.



Upravený zisk dosiahol 4,13 miliardy CAD, čo na akciu predstavuje 2,92 CAD. Oproti rovnakému obdobiu spred roka sa tak zisk zvýšil približne o desatinu a prekonal očakávania analytikov. Tí počítali so ziskom na akciu na úrovni 2,75 CAD.



Celkové tržby dosiahli 14,15 miliardy CAD, čo v medziročnom porovnaní predstavuje rast o 13,7 %. K rastu tržieb a zisku prispeli rekordné výsledky divízie kapitálových trhov, ako aj výsledky komerčného bankovníctva, ktoré podporili vyššie úrokové sadzby. Zisk v tejto oblasti tiež vzrástol o vyše 7 % na 2,05 miliardy CAD.



Rast zisku čiastočne zbrzdili vyššie rezervy na krytie prípadných strát. Tie Royal Bank of Canada zvýšila v 2. kvartáli o 320 miliónov CAD.



(1 EUR = 1,4838 CAD)