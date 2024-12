Najväčšia kanadská banka RBC zvýšila zisk, prekonala očakávania

Toronto 4. decembra (TASR) - Najväčšia kanadská banka Royal Bank of Canada (RBC) zaznamenala vo 4. štvrťroku súčasného obchodného roka rast zisku, pričom výsledky mierne prekonali očakávania ekonómov. Banku podporil výrazný rast tržieb, keď sa darilo ako jej divízii osobného bankovníctva, tak divízii komerčného bankovníctva i divízii správy majetku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



RBC, najväčšia zo šestice bánk, ktoré spolu kontrolujú vyše 90 % domáceho bankového trhu, vykázala za 4. kvartál 2023/2024 (od augusta do konca októbra) zisk upravený o mimoriadne položky na úrovni 4,44 miliardy kanadských dolárov (3,01 miliardy eur). Medziročne to predstavuje rast o 17,7 %. Na jednu akciu to znamená 3,07 CAD a mierne prekonanie očakávaní analytikov.



Výrazne sa darilo divízii správy majetku. Tá zaznamenala za posledný kvartál minulého obchodného roka RBC zisk na úrovni 969 miliónov CAD. To je viac než trojnásobok hodnoty za rovnaké obdobie predchádzajúceho obchodného roka. Zisk sa zvýšil aj v divízii retailového bankovníctva, k čomu prispela kúpa kanadských prevádzok banky HSBC.



Na druhej strane banka zvýšila objem rezerv na krytie prípadných úverových strát. Zatiaľ čo vo 4. kvartáli 2022/2023 vyčlenila rezervy v objeme 720 miliónov CAD, v poslednom štvrťroku obchodného roka 2023/2024 dosiahli tieto rezervy 840 miliónov CAD.



(1 EUR = 1,4753 CAD)