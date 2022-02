Moskva 24. februára (TASR) - Najväčšia ruská banka Sberbank je pripravená na "akýkoľvek vývoj" po tom, ako Rusko vo štvrtok zaútočilo na Ukrajinu. Vojenská akcia Moskvy s veľkou pravdepodobnosťou povedie k rozšíreniu sankcií západných štátov proti Rusku, čo by sa dotklo aj Sberbank. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Rusko vo štvrtok nadránom zaútočilo na viaceré ciele na ukrajinskom území po tom, ako prezident Vladimir Putin oznámil, že rozhodol o uskutočnení špeciálnej vojenskej operácie vo východnej časti Ukrajiny. Tri dni predtým Putin uznal Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku za nezávislé štáty a do týchto oblastí poslal vojakov.



Spojené štáty už v utorok (22. 2.) varovali, že v prípade pokročenia ruských vojsk hlbšie do ukrajinského územia rozšíria sankcie proti Rusku. Tie by už zasiahli aj dve najväčšie ruské banky Sberbank a VTB. Zároveň upozornili, že v "bezpečí nie je žiadna ruská finančná inštitúcia".



"Sme pripravení na akýkoľvek vývoj situácie. Máme pripravené viaceré scenáre, ktoré zabezpečia ochranu peňazí našich klientov, našich aktív a záujmov," uviedla Sberbank. Zároveň by mali zaistiť bezproblémový chod inštitúcie.