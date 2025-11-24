< sekcia Ekonomika
Najväčšia ruská banka Sberbank očakáva slabý rast aj na budúci rok
Autor TASR
Moskva 24. novembra (TASR) - Ekonomika Ruska pokračuje v ochladzovaní, uviedol v pondelok prvý námestník generálneho riaditeľa najväčšej ruskej banky Sberbank Alexander Vedjachin. Podľa neho by sa aj na budúci rok mal rast ekonomiky pohybovať iba okolo 1 % a aktivita firiem zotrvať na nízkej úrovni najbližšie štyri až päť kvartálov.
„V skutočnosti sme svedkami pokračujúceho ochladzovania ekonomiky, dosť značného,“ povedal Vedjachin v rozhovore pre agentúru Reuters. Po výraznom ekonomickom raste v minulom roku na úrovni 4,3 % sa tempo rastu ruského hospodárstva tento rok prudko spomalilo. Vývoj ekonomiky výrazne ovplyvnili vysoké úrokové sadzby, ktorými sa centrálna banka usilovala zmierniť infláciu.
Aj podľa centrálnej banky by rast ruskej ekonomiky mal na budúci rok dosahovať okolo 1 %. Svoj odhad stanovila v rozmedzí od 0,5 % do 1,5 %.
Vedjachin uviedol, že na decembrovom zasadnutí centrálna banka rozhodne, či hlavnú úrokovú sadzbu ponechá na terajšej úrovni 16,5 %, alebo ju zníži o 50 bázických bodov. Ak by tak aj urobila, podľa neho to na podporu ekonomického rastu stačiť nebude. „K oživeniu investícií nedôjde, dokiaľ hlavná úroková sadzba neklesne aspoň na 14 %, prípadne až 12 %,“ dodal Vedjachin s tým, že pod tlakom vysokých úrokových sadzieb sú aj vývozcovia ropy a plynu, čo sú najziskovejšie firmy. Tie okrem toho toho nepriaznivo ovplyvňujú sankcie a podľa Vedjachina nadhodnotený rubeľ.
Sberbank v súčasnosti odhaduje, že kurz rubľa, ktorý momentálne dosahuje približne 78,6 RUB/USD, klesne do konca roka na 85 RUB/USD. Oslabovanie kurzu ruskej meny by malo pokračovať aj na budúci rok, v ktorom Sberbank očakáva kurz rubľa na úrovni 90 RUB/USD.
