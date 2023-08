Najväčšia ruská banka Sberbank zaznamenala ďalší rekordný kvartál

Moskva 5. augusta (TASR) - Najväčšia ruská banka Sberbank oznámila za 2. kvartál rekordný zisk, ktorý prekonal v prepočte 4 miliardy dolárov. Zároveň zlepšila odhad vývoja ruskej ekonomiky v tomto roku. Informovala o tom agentúra Reuters.



Banka koncom týždňa uviedla, že čistý zisk na základe medzinárodných účtovných štandardov dosiahol v 2. štvrťroku 380,3 miliardy rubľov, čo v prepočte predstavuje 4,05 miliardy USD (3,70 miliardy eur). Je to ďalší rekord po tom, ako pred necelými tromi mesiacmi oznámila rekordný zisk za 1. kvartál na úrovni 357,2 miliardy rubľov.



Za celý 1. polrok tak Sberbank vykázala čistý zisk 737,5 miliardy rubľov, pričom za celý predchádzajúci rok banka oznámila zisk na úrovni iba 270,5 miliardy rubľov. Prevádzkové náklady predstavovali v 2. štvrťroku 216,3 miliardy rubľov a za celý 1. polrok 398,2 miliardy rubľov.



V reakcii na výsledky finančný riaditeľ Sberbank Taras Skvorcov uviedol, že banka za celý rok očakáva prekročenie doterajšieho rekordného zisku, ktorý zaznamenala v roku 2021. "Rekordné výsledky za 2. štvrťrok demonštrujú, že naša ambiciózna prognóza sa dá dosiahnuť. Sme na dobrej ceste prekonať úroveň zisku z roku 2021, čo bol pre nás zatiaľ najlepší rok," povedal. Potvrdil tak vyjadrenia z polovice mája, keď Sberbank zverejnila výsledky za 1. štvrťrok.



Banka okrem toho zlepšila odhad vývoja ruskej ekonomiky v tomto roku. Uviedla, že v roku 2023 by hrubý domáci produkt (HDP) Ruska mal vzrásť zhruba o 1,8 %, zatiaľ čo v predchádzajúcej prognóze uvádzala rast na úrovni 1 %.



Čo sa týka odhadu vývoja inflácie, Sberbank prognózu nemenila. Naďalej očakáva, že tohtoročná inflácia sa bude pohybovať v rozmedzí od 5 do 6 %.



(1 EUR = 1,0946 USD)