Najväčšia ruská banka zvýšila kvartálny zisk o viac než desatinu

Moskva 8. augusta (TASR) - Najväčšia ruská banka Sberbank zaznamenala v 2. štvrťroku rast zisku o viac než desatinu na v prepočte takmer 4,5 miliardy eur, pod čo sa podpísal rastúci objem úverov. Štvrťročné výsledky prispeli k výraznému rastu zisku aj za celý 1. polrok, ktorý dosiahol takmer 11 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Banka vo štvrtok oznámila, že od apríla do konca júna zaznamenala zisk 418,7 miliardy rubľov, čo v prepočte predstavuje 4,88 miliardy USD (4,47 miliardy eur). To je o 10,1 % viac, než za rovnaké obdobie minulého roka.



Výsledky banky podporil rast objemu pôžičiek. Generálny riaditeľ Sberbank German Gref povedal, že firemné úvery sa medzikvartálne zvýšili o 4,4 % a spotrebiteľské úvery zaznamenali rast o 6,3 %, pričom sa zvýšil aj dopyt po hypotékach.



Vývoj zisku za 2. kvartál podporil výsledky za celý 1. polrok. Sberbank, ktorá dominuje ruskému bankovému sektoru s viac než 109 miliónmi klientov, uviedla, že za šesť mesiacov roka zaznamenala zisk 816,1 miliardy rubľov, čo medziročne predstavuje rast o 10,7 %.



Banka tak pokračuje v pozitívnych výsledkoch po tom, ako za minulý rok zaznamenala rekordný zisk. Ten predstavoval 1,5 bilióna rubľov. Výrazne tak vykompenzovala vývoj v roku 2022, v ktorom sa jej zisk prepadol o takmer 80 %. Ruský bankový sektor sa totiž rýchlo zotavil z dôsledkov zahraničných sankcií voči Moskve za inváziu na Ukrajinu.



Aj celý bankový sektor Ruska vykázal vlani rekordný zisk, a to na úrovni zhruba 3,3 bilióna rubľov. Prispelo k tomu zvýšenie objemu nových úverov, ako spotrebiteľských, tak aj firemných.



Finančný riaditeľ Sberbank Taras Skvorcov už v júni pre Reuters povedal, že zisk v tomto roku by mohol prekonať rekordný zisk z roku 2023. Zároveň dodal, že banka by mohla do štátneho rozpočtu zaplatiť na daniach a dividendách minimálne 11,6 miliardy USD.



Čo sa týka úrokových sadzieb, Skvorcov odhaduje, že zostanú na vysokej úrovni a centrálna banka by hlavnú úrokovú sadzbu mala na súčasnej úrovni 18 % ponechať až do konca roka. "Podľa našich odhadov vysoké úrokové sadzby zvýšia tlak na zisky firiem iba do určitej miery. Neočakávame, že by sa v ich dôsledku mala kvalita firemného úverového portfólia v 2. polroku výraznejšie zhoršiť," dodal Skvorcov.



(1 EUR = 1,0922 USD)