Najväčšia sieť hotelov v Španielsku zvýšila kvartálny zisk o 40 %

Madrid 11. novembra (TASR) - Španielsky hotelový reťazec Melia Hotels oznámil za 3. štvrťrok rast zisku o 40 %. Výsledok, ktorý je lepší než sa čakalo, pripísala spoločnosť úspešnej letnej sezóne. Tú podporil zvýšený záujem o luxusné ubytovanie v dovolenkových rezortoch, do ktorého reťazec v minulom období zainvestoval. Informovala o tom agentúra Reuters.



Najväčšia hotelová sieť v Španielsku uviedla, že čistý zisk za tri mesiace do konca septembra dosiahol 74,9 milióna eur pri tržbách na úrovni 584 miliónov eur. V prípade tržieb to znamená rast o 2,7 %. Veľkou mierou výsledky podporili zahraniční turisti, ktorých hotelová sieť zaznamenala počas tohtoročnej letnej sezóny rekordný počet.



V obidvoch prípadoch tak spoločnosť Melia Hotels prekonala očakávania analytikov. Tí počítali so ziskom na úrovni 67,15 milióna eur a tržbami okolo 582 miliónov eur.



"Už tretí rok po sebe sme zaznamenali veľmi dobrú letnú sezónu," povedal generálny riaditeľ Melia Hotels Gabriel Escarrer. Poukázal najmä na zvýšený záujem turistov o prémiové a luxusné produkty a služby.



Najvýraznejšie tržby evidovala sieť na španielskom pobreží a Baleárskych ostrovoch, ktoré vo zvýšenej miere navštevovali najmä turisti z Británie. Rast tržieb však zaznamenala spoločnosť Melia Hotels aj v prípade mestských hotelov.