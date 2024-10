Najväčšia španielska banka Santander vykázala rekordný zisk

Madrid 29. októbra (TASR) - Španielska banka Santander zaznamenala v 3. štvrťroku rast zisku o viac než desatinu na rekordných takmer 3,3 miliardy eur a rekord vykázala aj za deväť mesiacov tohto roka. Rekordné výsledky dosiahla napriek tomu, že úrokové sadzby klesajú, čo sa odrazilo aj na jej čistých úrokových výnosoch. Znížila však náklady, ako aj rezervy na krytie úverových strát. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Zisk najväčšej španielskej banky dosiahol v 3. štvrťroku rekordných 3,25 miliardy eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to znamená rast o 12 %. Výsledky, ktoré prekonali očakávania analytikov, podporil najmä pokles rezerv na krytie prípadných úverových strát. Tie sa znížili o 9 %. Banka okrem toho o 2 % znížila prevádzkové náklady.



Výsledky za 3. štvrťrok sa pozitívne odrazili na hospodárení banky za celé obdobie od začiatku roka. Od januára do konca septembra zaznamenala banka Santander zisk 9,3 miliardy eur, čo rovnako znamená rekord.



Nižšie náklady a rezervy na krytie strát tak dokázali kompenzovať znižovanie úrokových sadzieb v Európe aj na ďalších trhoch, čo španielska banka pocítila na čistých úrokových výnosoch (NII). Tie dosiahli v 3. kvartáli 11,23 miliardy eur, čo je rovnaká úroveň ako v 3. štvrťroku 2023. Analytici pritom počítali s ich rastom na 11,56 miliardy eur. NII klesli aj v medzikvartálnom porovnaní, a to o 2,2 %.