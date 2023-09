Najväčšia svetová kryptoburza Binance odchádza z Ruska

Moskva 27. septembra (TASR) - Najväčšia svetová kryptoburza Binance v stredu oznámila, že predáva svoje ruské aktíva. Uviedla to niekoľko mesiacov po tom, čo sa objavili správy, že americké úrady ju vyšetrujú pre možné porušenia sankcií. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Agentúra Bloomberg v máji uviedla, že americké ministerstvo spravodlivosti preveruje informácie, že Rusi použili Binance na obchádzanie sankcií, ktoré USA uvalili na Moskvu za vojnu na Ukrajine.



Spoločnosť Binance, ktorá čelí vážnym problémom s regulačnými úradmi na celom svete, obchádzanie sankcií poprela, ale vo vyhlásení v stredu uviedla, že "úplne opúšťa" ruský trh.



"Keď sa pozeráme do budúcnosti, uvedomujeme si, že pôsobenie v Rusku nie je kompatibilné so stratégiou Binance v súvislosti s dodržiavaním predpisov," uviedol vo vyhlásení Noah Perlman z Binance.



Dokončenie procesu má trvať rok a bude zahŕňať predaj aktív spoločnosti CommEX, ktorá začala svoju činnosť len v utorok (26. 9.).



Binance prevádzkuje kryptoburzy a poskytuje ďalšie služby po celom svete. Zasiahli ju však problémy na trhoch s kryptomenami, pričom regulačné úrady začali skúmať zákonnosť jej podnikania.



V novembri minulého roka firma priznala, že jej burza "interagovala so zlými aktérmi" v Iráne po tom, ako agentúra Reuters napísala, že pomohla presunúť miliardy dolárov v rozpore s americkými sankciami.



Spoločnosť Binance bola založená v roku 2017 v Číne kanadským občanom Changpengom Zhaom, ktorý po tvrdom zákroku tamojších úradov presunul svoje prevádzky do iných lokalít vrátane Singapuru, Bahrajnu, Dubaja, Paríža a Kajmanských ostrovov.