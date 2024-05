Banky poskytli na projekty v oblasti fosílnych palív takmer 7 bil. USD

Londýn 13. mája (TASR) - Od vstupu Parížskej dohody o zmene klímy do platnosti pred vyše siedmimi rokmi poskytlo 60 najväčších bánk financie na projekty v oblasti fosílnych palív za takmer 7 biliónov USD. Poukazujú na to výsledky analýzy známej ako Banking on Climate Chaos (BOCC), ktorú zverejnila agentúra DPA.



Podľa analýzy poskytli svetové banky na projekty v oblasti fosílnych palív od vstupu Parížskej dohody do platnosti v novembri 2016 celkovo 6,9 bilióna USD (6,4 bilióna eur). Z toho iba za minulý rok pomohli zafinancovať tieto projekty sumou 705 miliárd USD.



Organizácia Spojených národov uviedla, že banky budú kľúčové pri prechode na čistejšie zdroje energií a Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) zasa varovala, že ak chce svet udržať rast teploty v stanovených limitoch, nesmú sa financovať žiadne nové projekty v oblasti fosílnych palív. Najnovšia analýza však ukázala, že 347 miliárd USD, teda viac než polovica z financií poskytnutých v prospech fosílnych palív v minulom roku, smerovala práve do rozvoja nových projektov. Od roku 2016 smerovalo do rozvoja nových projektov v spomínanej oblasti 3,3 bilióna USD.



Za najväčšieho finančníka v tejto oblasti za minulý rok bola v analýze označená americká banka JP Morgan Chase, ktorá firmám pôsobiacim v oblasti produkcie fosílnych palív poskytla 41 miliárd USD. Čo sa týka ďalšieho rozvoja ložísk a projektov v tomto sektore, za celé sledované obdobie najviac prispela banka Citibank. Tá na rozvoj v oblasti fosílnych palív poskytla od roku 2016 približne 204 miliárd USD.



(1 EUR = 1,0779 USD)