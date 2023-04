Najväčšie čínske aerolínie vykázali za minulý rok rekordné straty

Peking 3. apríla (TASR) - Najväčšie čínske letecké spoločnosti zaznamenali za minulý rok rekordné straty. Aerolínie poškodili prísne vládne opatrenia zavedené proti pandémii nového koronavírusu, ktoré spôsobili výrazný pokles dopytu po leteckej preprave. Informovala o tom agentúra Reuters.



Spoločnosť Air China so sídlom v Pekingu vykázala za rok 2022 stratu 38,6 miliardy jüanov (5,16 miliardy eur), China Eastern Airlines zo Šanghaja 37,4 miliardy a China Southern Airlines, ktorá má sídlo v Kuang-čou, stratu 32,7 miliardy jüanov. Vo všetkých troch prípadoch je to rekordná strata, ktorá vysoko prekonala tú z predchádzajúceho roka. V roku 2021 zaznamenala spoločnosť Air China stratu 16,6 miliardy jüanov, China Eastern Airlines 12,2 miliardy a China Southern Airlines 12,1 miliardy jüanov.



Aerolínie doplatili na politiku nulovej tolerancie voči ochoreniu COVID-19, ktorú vláda zrušila až v decembri minulého roka. Tá zasiahla do voľného pohybu obyvateľstva, služieb, cestovného ruchu a dopravy. Podľa čínskeho ministerstva dopravy klesol počet cestujúcich v leteckej doprave v minulom roku o takmer 43 %.



Analytici však očakávajú, že vzhľadom na ukončenie tejto politiky a zvyšovanie dopytu po cestovaní sa tento rok najväčšie čínske letecké spoločnosti vrátia k zisku. Ako uviedla firma Flight Master spracovávajúca údaje z trhu leteckej dopravy, počet vnútroštátnych letov sa od polovice marca zvýšil nad úroveň z roku 2019 a počet letov do a z Číny dosiahol v minulom týždni zhruba 30 % oproti situácii v predpandemickom roku.



(1 EUR = 7,4763 CNY)