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Najväčšie európske banky naďalej zaostávajú za konkurenciou v USA
Desať najväčších bánk v Európe podľa objemu spravovaných aktív dosiahlo v prvom polroku kombinovaný čistý zisk približne 58,7 miliardy eur.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 5. septembra (TASR) - Popredné európske banky napriek zlepšeným obchodným výsledkom v prvej polovici tohto roka opäť zaostali za svojou konkurenciou na druhej strane Atlantiku. Zatiaľ čo desať najväčších európskych finančných inštitúcií zvýšilo svoj celkový zisk o 21 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, ich konkurenti v Spojených štátoch zaznamenali nárast o 42 %. Vyplýva to z analýzy, ktorú zverejnila tento týždeň poradenská spoločnosť EY. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Desať najväčších bánk v Európe podľa objemu spravovaných aktív dosiahlo v prvom polroku kombinovaný čistý zisk približne 58,7 miliardy eur. Ich desať najväčších konkurentov v USA zarobilo v prepočte niečo vyše 110,6 miliardy eur, čo predstavuje takmer dvojnásobok.
„Všetky skúmané banky majú za sebou mimoriadne dobrú prvú polovicu roka,“ zhrnul partner EY Ralf Eckert. „Zároveň však musíme uznať, že americký náskok sa prehĺbil a naďalej je výrazný,“ dodal.
Rebríček najziskovejších bánk opäť viedol americký finančný gigant JPMorgan Chase, ktorý v prvej polovici roka dosiahol čistý zisk takmer 33 miliárd eur. V Európe zaznamenala najlepší výsledok britská HSBC s čistým ziskom 13,4 miliardy eur. Pre porovnanie, najväčšia nemecká banka Deutsche Bank vykázala za prvých šesť mesiacov roka čistý zisk vo výške približne 3,6 miliardy eur.
Desať najväčších bánk v Európe podľa objemu spravovaných aktív dosiahlo v prvom polroku kombinovaný čistý zisk približne 58,7 miliardy eur. Ich desať najväčších konkurentov v USA zarobilo v prepočte niečo vyše 110,6 miliardy eur, čo predstavuje takmer dvojnásobok.
„Všetky skúmané banky majú za sebou mimoriadne dobrú prvú polovicu roka,“ zhrnul partner EY Ralf Eckert. „Zároveň však musíme uznať, že americký náskok sa prehĺbil a naďalej je výrazný,“ dodal.
Rebríček najziskovejších bánk opäť viedol americký finančný gigant JPMorgan Chase, ktorý v prvej polovici roka dosiahol čistý zisk takmer 33 miliárd eur. V Európe zaznamenala najlepší výsledok britská HSBC s čistým ziskom 13,4 miliardy eur. Pre porovnanie, najväčšia nemecká banka Deutsche Bank vykázala za prvých šesť mesiacov roka čistý zisk vo výške približne 3,6 miliardy eur.