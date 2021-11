Najväčšie firmy strednej a východnej Európy poznačila v 2020 pandémia

Bratislava 22. novembra (TASR) - Najväčšie firmy regiónu strednej a východnej Európy (SVE) poznačila vlani pandémia. Slovenský Volkswagen si udržal post slovenskej jednotky, v domácej top desiatke však nastali zmeny. Najväčšou spoločnosťou SVE zostal poľský ťažobný a rafinérsky gigant PKN Orlen. Vyplýva to z najnovšieho rebríčka Coface CEE TOP 500. Nadnárodná spoločnosť Coface, globálny líder v poistení pohľadávok firiem a manažovaní ich kreditného rizika, vydáva rebríček už po 13. raz.



Najväčšou firmou SVE podľa tržieb zostáva poľský petrochemický gigant PKN Orlen. Pandémia však aj jemu skresala tržby, za rok 2020 sa prepadli o 23 % na 18,9 miliardy eur a zisk dokonca o 34 % na 620 miliónov eur. Post dvojky si udržala česká Škoda Auto.



V top desiatke najväčších firiem regiónu má Slovensko len jedného zástupcu, Volkswagen Slovakia, ktorý si medziročne pohoršil o jednu priečku. S medziročným poklesom tržieb o 6 % na 9,755 miliardy eur mu patrí šiesta priečka.



"Slovensko je v regióne zastúpené ako piate najpočetnejšie. Máme tam 35 zástupcov, teda rovnaký počet ako rok predtým. Pandémia však aj tu spôsobila pokles tržieb a zisku, a to o 6,4 %, respektíve 28,3 %. Najväčšie firmy na Slovensku dosiahli za rok 2020 kumulatívne tržby 48,8 miliardy eur," doplnil Ján Čarný, generálny riaditeľ Coface pre Slovenskú republiku a Česko. O tie sa pričinili takmer polovicou (48 %) firmy z autosektora, ktoré tvoria až 29 % z celkového počtu.



"Kým najväčšou firmou na Slovensku podľa tržieb zostáva Volkswagen Slovakia, v top desiatke firiem v regióne už ďalšieho zástupcu nenájdeme,“ povedal Čarný. V top 20 je podľa neho na 15. mieste automobilka Kia Motors Slovakia a v top 30 možno nájsť ešte tretieho zástupcu, automobilku PCA Slovakia (posun zo 40. na 24. miesto).



V slovenskej top desiatke sú popri troch zástupcoch z radov automobiliek Slovenské elektrárne (35. miesto v celkovom rebríčku Coface CEE TOP 500), Slovnaft (39.), US Steel Košice (97.), Lidl Slovenská republika (114.), ktorý sa medziročne vyšvihol až o 53 miest, Tesco Stores (134.) a Kaufland (148.), ktorý do slovenskej top desiatky zavítal po prvý raz, keď si medziročne polepšil o 45. miest.



Desiatku tento rok uzatvára Samsung Electronics Slovakia (157.). Naopak, z desiatky vypadol vlaňajší skokan Mobis Slovensko, ktorý klesol aj v celkovom rebríčku zo 124. miesta až na 161. priečku.



Čarný dodal, že automobilový sektor po roku opúšťa trón najsilnejšieho sektora v regióne. Ten ovládli rafinérske, pretrochemické a farmaceutické spoločnosti. Tretím najsilnejšie zastúpeným sektorom je nešpecializovaný obchod. Tri najväčšie sektory vytvárajú spolu takmer 54 % z celkových tržieb. Rafinérsky, petrochemický a farmaceutický sektor je v rebríčku zastúpený 89 firmami, aj keď s najväčším medziročným úbytkom o 8 firiem. Pokles tržieb sektora bol pritom miernejší (-16,6 %) ako prepad čistého zisku (-60,6 %).