Londýn 24. februára (TASR) - Najväčšie londýnske letisko Heathrow sa minulý rok prepadlo do straty. Dôvodom bol pokles cestujúcich v dôsledku pandémie nového koronavírusu, a to na úroveň, ktorú letisko naposledy zaznamenalo v 70. rokoch minulého storočia.



Konkrétne, najznámejšie britské letisko Heathrow vykázalo za minulý rok stratu pred zdanením 2 miliardy libier (2,32 miliardy eur). Vedenie letiska zároveň v stredu vyzvalo vládu, aby schválila medzinárodný cestovný štandard, ktorý by ľuďom umožnil začať v lete opäť lietať. A tiež, aby poskytla daňové úľavy letiskám, ktoré im pomôžu prekonať krízu.



Letisko situované západne od Londýna dúfa, že sa cestovné trhy znovu otvoria od polovice mája po tom, ako vláda v Londýne začiatkom týždňa predstavila plán zmiernenia blokád.



Heathrow vlani prišiel o titul najrušnejšieho letiska v Európe, ktorý získal Paríž, keďže premávka na najznámejšom londýnskom letisku sa znížila viac ako v prípade jeho rivala.



Londýnske letisko ďalej uviedlo, že v roku 2020 zaznamenalo zníženie počtu cestujúcich o 73 % na 22 miliónov osôb, pričom polovica z nich cestovala v priebehu januára a februára, teda predtým, ako pandémia ochorenia COVID-19 zastavila globálne cestovanie.



Tržby Heathrow vlani klesli o 62 % na 1,18 miliardy GBP. Letisko však uviedlo, že má likviditu vo výške 3,9 miliardy GBP, čo by ho malo udržať v prevádzke až do roku 2023.



Vlastníkmi letiska Heathrow sú španielska spoločnosť Ferrovial, katarský investičný fond a čínska spoločnosť China Investment Corp.



(1 EUR = 0,86308 GBP)