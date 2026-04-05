Najväčšie nemecké koncerny vyplatia za rok 2025 rekordné dividendy
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 5. apríla (TASR) - Najväčšie nemecké verejne obchodované koncerny vyplatia svojim akcionárom rekordné dividendy napriek hospodárskej kríze. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa v nedeľu odvolala na údaje poradenskej spoločnosti EY.
Celkovo 40 spoločností zastúpených v indexe DAX akciovej burzy vo Frankfurte nad Mohanom pravdepodobne vyplatí na dividendách za rok 2025 približne 55,3 miliardy eur, vyplýva z prepočtov EY. To je o 5,9 % viac v porovnaní so sumou 52,9 miliardy eur vyplatenou za rok 2024 a zároveň to predstavuje nový rekord. Vyššie dividendy ako v predchádzajúcom roku podľa údajov EY rozdelí medzi akcionárov 25 spoločností, zatiaľ čo u desiatich výplata klesne. Mnohé spoločnosti predložili za minulý rok veľmi dobré výsledky, uviedol Jan Brorhilker, vedúci partner v EY.
Kráľom dividend zostáva poisťovňa Allianz, ktorá by mala vyplatiť približne 6,5 miliardy eur, nasledovaná telekomunikačným koncernom Deutsche Telekom (4,8 miliardy eur) a priemyselným konglomerátom Siemens (4,2 miliardy eur). Menej ako v predchádzajúcom roku vyplatí najmä krízou zasiahnutý automobilový priemysel. Podľa EY znižuje Mercedes-Benz celkovú sumu dividend o 19 %, v prípade Porsche Automobil Holding sa prepadnú až o 21 %. Výrazne naopak vzrastú dividendy od výrobcu leteckých motorov MTU Aero Engines, a to o 64 %, Deutsche Bank (44 %) a Commerzbank (61 %).
Dividendové plány musia byť v mnohých prípadoch ešte schválené na valných zhromaždeniach, čo je však len formalita, uviedla EY.
