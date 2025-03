Najväčšie nemecké spoločnosti už zrušili tisíce pracovných miest

Berlín 29. marca (TASR) - Najväčšie nemecké spoločnosti kótované na burze reagujú na pokles hospodárstva rušením tisícok pracovných miest. Vyplýva to zo štúdie poradenskej spoločnosti EY. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Takmer polovica firiem z najznámejšieho nemeckého akciového indexu DAX oznámila zrušenie pracovných miest. Štúdia zistila, že po rokoch stabilného rastu pracovných miest sa celková zamestnanosť do konca roka 2024 znížila na asi 4,05 milióna, čo bolo približne o 19.300 pracovných miest alebo 0,5 % menej ako v predchádzajúcom roku 2023.



EY predpovedá, že opatrenia na znižovanie nákladov budú pokračovať, pričom v tomto roku by sa nemalo očakávať výrazné zvýšenie výnosov alebo ziskov vzhľadom na geopolitické riziká a problémy spôsobené clami v USA.



Spomedzi 40 spoločností, ktoré sú zahrnuté v indexe DAX, nedávno oznámili zrušenie tisícov pracovných miest konglomerát Siemens aj automobilka Audi. Týchto 40 spoločností vykázalo za rok 2024 marginálny nárast obratu, o 0,3 %, pričom zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) sa medziročne zvýšil o 2,9 %, a to vďaka silnému dopytu v Európe a dobrému poslednému štvrťroku 2024.



Automobilový sektor zaznamenal pokles obratu a zisku, zatiaľ čo MTU Aero Engines a výrobca zbraní Rheinmetall zvýšili obrat o viac ako tretinu. Z hľadiska výšky obratu obsadil prvú priečku Volkswagen s 324,6 miliardy eur, po ktorom nasledovali poisťovňa Allianz (tesne pod 180 miliardami eur), Mercedes-Benz (145,6 miliardy eur) a BMW (142,4 miliardy eur).



Deutsche Telekom viedol rebríček prevádzkového zisku s 26,3 miliardy eur a zosadil Volkswagen, ktorý zaznamenal jeho pokles na 19,1 miliardy eur.



Tri spoločnosti z indexu DAX - Bayer, Vonovia a Porsche, vykázali stratu za minulý rok. Generálny riaditeľ EY Germany Henrik Ahlers v tejto súvislosti poznamenal, že 60 % spoločností z indexu DAX dokázalo zvýšiť obrat aj napriek slabej ekonomike a niektoré zvýšili aj počet zamestnancov.