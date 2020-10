Nízkonákladové aerolínie Southwest Airlines vykázali rekordnú stratu

Dallas 22. októbra (TASR) - Americká letecká spoločnosť Southwest Airlines oznámila za 3. štvrťrok stratu viac než 1 miliardu USD, najväčšiu vo svojej histórii. Výsledky najväčších nízkonákladových aerolínií na svete ovplyvnila pokračujúca pandémia nového koronavírusu, ktorá prakticky odstavila cestovný ruch a ochromila leteckú dopravu.



Spoločnosť so sídlom v Dallase uviedla, že za 3. štvrťrok zaznamenala stratu 1,16 miliardy USD (978,74 milióna eur). V rovnakom období minulého roka dosiahla zisk 659 miliónov USD. Celkové prevádzkové tržby klesli o 68,2 % na 1,79 miliardy USD.



Ako povedal šéf spoločnosti Gary Kelly, "pandémia a jej vplyv na dopyt po leteckej doprave pretrváva. Výsledkom je strata takmer 1,2 miliardy USD". Napriek miernemu zlepšeniu dopytu v letných mesiacoch počíta spoločnosť s tým, že dokiaľ nebude k dispozícii vakcína, a to dostupná pre široké vrstvy, šance na zotavenie osobnej prepravy sú minimálne.



Situáciu v leteckej doprave zhoršuje aj fakt, že sektor zatiaľ nedostal ďalšiu podporu na udržanie pracovných miest. Prvý balík predstavoval 25 miliárd USD a aerolínie očakávali, že vláda im schváli druhú pomoc v rovnakej výške. To sa zatiaľ nestalo.



(1 EUR = 1,1852 USD)