Najväčšie obavy firiem v krajinách G20 vyvoláva inflácia

Davos 7. novembra (TASR) - Vysoká inflácia, nastupujúca dlhová kríza a klesajúca životná úroveň predstavujú v nasledujúcich dvoch rokoch najväčšie hrozby pre podnikateľský sektor v 20 najväčších ekonomikách sveta (G20). Poukázali na to údaje, ktoré v pondelok zverejnilo Svetové ekonomické fórum (WEF). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Inflácia sa dostala na najvyššie úrovne za posledné desaťročia, čo spôsobilo, že zhruba v tretine štátov G20 bola práve inflácia označená za faktor, ktorý vyvoláva najväčšie obavy, uvádza sa v prieskume medzi zástupcami firiem, ktorý uskutočnilo Centrum WEF pre novú ekonomiku a spoločnosť. Prieskum zároveň poukázal na fakt, že práve pre prudký rast cien sa environmentálne obavy dostali prvýkrát po rokoch do úzadia. Spoločnosti momentálne viac riešia akútne sociálno-ekonomické problémy, od dôsledkov vojny na Ukrajine po krízu životných nákladov.



"Prechod na nulové emisie sa v krátkodobej agende mnohých manažmentov dostal ďaleko do úzadia," povedal Peter Giger z Zurich Insurance. "Pritom vplyv klimatickej zmeny budeme pociťovať v krátkodobom aj dlhodobom meradle," upozornil.



Okrem zmeny klímy a jej dôsledkov firmy v súčasnej situácii nepovažujú za mimoriadny problém napríklad ani kybernetické útoky. Napriek väčšiemu počtu prípadov porušenia ochrany osobných údajov a zvýšeným bezpečnostným hrozbám v oblasti technológií patrili kybernetické útoky v prieskume WEF medzi najmenej uvádzané riziká.