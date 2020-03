Analýza ukázala, komu spôsobí koronavírus najväčšie finančné škody

Bratislava 24. marca (TASR) – Na Slovensku je opatreniami prijatými proti šíreniu ochorenia COVID-19 priamo ohrozených 15.660 firiem s celkovým ročným obratom 8,771 miliardy eur. Vzhľadom na výšku tržieb v jednotlivých sektoroch ekonomiky budú najväčšie škody evidovať herne, stávkové kancelárie, firmy podnikajúce v doprave, cestovné kancelárie, hotely a pohostinstvá. Vyplýva to z analýzy, ktorú v utorok zverejnila spoločnosť FinStat.



"Naša analýza prináša rozdelenie spoločností ohrozených novým koronavírusom podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností (SK NACE)," spresnila analytička FinStatu Monika Hrnčárová. Podľa počtu spoločností je najviac ohrozených prevádzok v službách pohostinstiev, kde pôsobí až 3933 firiem a všetky sú v súčasnosti zatvorené. Najviac spoločností, a to 4339, sídli v okresoch Bratislavy a ich ročné tržby spolu tvoria až 5,5 miliardy eur.



Podľa výšky obratu budú pravdepodobne najväčšie straty rátať herne a stávkové kancelárie, ktoré mali v roku 2018 obrat 2,426 miliardy eur. Tesne za nimi, s obratom 2,270 miliardy eur, nasledujú firmy zaradené podľa SK NACE do "ostatných činností v doprave". Viac ako polmiliardový obrat mali pohostinstvá, hotely, turistické kancelárie či firmy zaradené do vedľajších činností v pozemnej doprave.



Okrem Bratislavy, ktorá má najväčší počet ohrozených firiem, zrejme najviac pocítia obmedzenia v Košiciach, kde sídli 1051 takýchto firiem, v okrese Žilina s 568 firmami a viac ako 500 firiem zasiahnutých dôsledkami pandémie nového koronavírusu FinStat eviduje aj v Nitre a Banskej Bystrici.



Pokles tržieb firiem, a z toho vyplývajúce prepúšťanie, rast nezamestnanosti a možné existenčné problémy viacerých spoločností bude rásť s dĺžkou opatrení proti ochoreniu COVID-19. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) v utorok odmietol o dĺžke obmedzení špekulovať. Národná banka Slovenska (NBS) v možných scenároch vývoja ekonomiky predpokladá obmedzenia v dĺžke dvoch mesiacov.