Najväčšie SME technologické fórum roka prichádza do Bratislavy
SAPIE Forum 2026 spojí lídrov AI, biznisu a inovácií.
Autor OTS
Bratislava 25. feburára (OTS) - Firmy dnes nepotrebujú ďalšie prednášky o trendoch — potrebujú riešenia, ktoré môžu zaviesť okamžite. Práve na praktické využitie technológií v podnikaní sa zameria 4. ročník konferencie organizovanej SAPIE (Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku), ktorý sa uskutoční 21. apríla 2026 na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave. Podujatie prichádza s inovovaným formátom a doposiaľ najväčším programom zameraným na malé a stredné podniky.
Konferencia, z ktorej si odnesiete riešenia – nie poznámky
SAPIE Forum 2026 je podujatím pre firmy, ktoré chcú rásť pomocou technológií. Okrem hlavného pódia pribudne aj workshop stage s ukážkami konkrétnych nástrojov, postupov a riešení okamžite využiteľných v praxi.
Viac než 400 účastníkov čaká program zameraný na kľúčové témy dneška:
• praktické využitie AI v biznise
• kyberbezpečnosť ako strategická priorita
• digitalizácia malých a stredných podnikov
• smart riešenia pre mestá
• prístup k financovaniu inovácií
Cieľom podujatia je premeniť technologické trendy na konkrétne príležitosti pre rast firiem a zvýšenie ich konkurencieschopnosti.
Novinkou ročníka 2026 bude expo zóna venovaná výhradne SME segmentu. Návštevníci si budú môcť priamo na mieste vyskúšať najnovšie technológie, služby a digitálne riešenia. Súčasťou bude aj matchmaking platforma umožňujúca dohodnúť si individuálne B2B stretnutia podľa záujmu a potrieb.
SME Expo prinesie:
• prezentácie inovatívnych riešení
• osobný kontakt s technologickými partnermi
• networking & reálne možnosti obchodných spoluprác
Na pódiu vystúpia osobnosti z oblasti umelej inteligencie, technológií a podnikania, napríklad:
• Kamil Aujeský – expert na implementáciu AI riešení vo firmách
• Erlend Andreas Gjaere – CEO spoločnosti Secure Practice
• Tomáš Barnáš – spoluzakladateľ Overhead4D
• Lukáš Kačena – splnomocnenec vlády ČR pre AI
• Jozef Klein – inovátor & CEO, KleinVision
Organizátori budú ďalších spíkrov postupne predstavovať na www.sapieforum.sk a sociálnych sieťach SAPIE.
SAPIE Forum 2026 je určené pre manažérov, podnikateľov, technologických lídrov aj inovátorov, Ak chcete rásť, inovovať a byť o krok vpred, SAPIE Forum 2026 by nemalo chýbať vo vašom kalendári.
Kapacita podujatia je limitovaná. Firmy, ktoré chcú získať praktické know-how, kontakty a strategický náskok, by si mali zabezpečiť účasť včas.
Registrácia: https://www.sapieforum.sk/registration/
