Najväčšie svetové reťazce v 2019 zvýšili tržby na 4,85 miliardy USD

Viedeň 24. apríla (TASR) - Svetový maloobchod bol v roku 2019 pred koronakrízou na ceste rastu. Najväčších 250 predajcov vtedy medziročne zvýšilo tržby o 4,4 % na 4,85 miliardy USD (4,03 miliardy eur). Na špičke sa nachádzali americké reťazce - Walmart na prvom mieste, za ktorým nasledovali Amazon a Costco. Podľa správy Deloitte Retail Report v rebríčku dominovala Európa, ktorá mala v rebríčku firiem s najvyššími tržbami až 87 zástupcov.



Ako informuje agentúra APA, spomedzi rakúskych reťazcov sa najvyššie umiestnil Spar, a to na 85. mieste. V rebríčku sa nachádzajú tri spoločnosti so vzťahom k Rakúsku. Okrem Spar Holding, ktorý napriek päťpercentnému nárastu tržieb na 12,4 miliardy USD klesol z 81. na 85. miesto, to boli spoločnosti Signa Retail Group na 115. mieste s tržbami 9,5 miliardy USD a XXXLutz Group na 188. mieste s tržbami 5,7 miliardy USD. Signa Retail sa tak v porovnaní s predchádzajúcim rebríčkom posunul o deväť miest nahor, XXXLutz bol predtým na 203. priečke.



Svetové prvenstvo v roku 2019 obhájil americký Walmart s tržbami 523,9 miliardy USD. Amazon s nárastom tržieb o 13 % na 158,4 miliardy USD nahradil na druhom mieste Costco Wholesale Corp, ktorý s tržbami 152,7 miliardy klesol na tretiu priečku.



Podľa Deloitte je len otázkou času, keď online reťazce, ako Amazon, získajú na trhu popredné pozície. V prvej svetovej desiatke sa ocitlo sedem amerických koncernov a tri európske, na 4. mieste je nemecká skupina Schwarz s tržbami 126,1 miliardy USD (značky Lidl, Kaufland), nemecké Aldi sa so 106,3 miliardy USD zaradilo na 8. miesto a britské Tesco sa dostalo na 10. priečku.



Konzultačná spoločnosť Deloitte vo svojej správe použila údaje z finančného roka od júla 2019 do júna 2020.



(1 EUR = 1,2046 USD)