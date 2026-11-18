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Najväčším daňovníkom bol vlani VW Slovakia, zaplatil 353,8 mil. eur
Druhým v rebríčku sú Slovenské elektrárne s 305,3 milióna eur a tretia Kia Slovakia so sumou 265,4 milióna eur.
Autor TASR
Bratislava 18. novembra (TASR) - Najväčším nefinančným daňovníkom v SR bol v roku 2025 Volkswagen (VW) Slovakia v Bratislave, na daniach a odvodoch odviedol do verejných rozpočtov 353,8 milióna eur. Uviedla to na tlačovej konferencii Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory (AHK Slowakei) Renáta Bláhová, partnerka BMB Partners, vychádzajúc zo štúdie Taxparency. Druhým v rebríčku sú podľa nej Slovenské elektrárne s 305,3 milióna eur a tretia Kia Slovakia so sumou 265,4 milióna eur.
Najväčším zahraničným investorom na Slovensku bolo podľa nej vlani Nemecko, ktorého firmy zaplatili na daniach a odvodoch 1,64 miliardy eur, teda 24 % objemu Top 200 najväčších daňovníkov (mimo finančného sektora) na Slovensku. Najväčšie slovenské firmy pritom v minulom roku zaplatili 27 % daňovo-odvodových poplatkov z celkovej sumy 6,85 miliardy eur. „Nemecko je vo veľmi tesnom závese za slovenskými firmami. S veľkým odstupom je potom USA a Česko. Z hľadiska našej hospodárskej politiky by sme sa asi mali orientovať viac na západ než na východ,“ podčiarkla Bláhová. Až tri štvrtiny (73 %, päť miliárd eur) daňového koláča platia podľa nej zahraničné skupiny.
Podľa prieskumu AHK World Business Outlook Jeseň 2026 v ukazovateli vývoja konjunktúry dosahuje SR -47 %, Česko +11 % a Maďarsko +26 %. V ukazovateli hospodárskych očakávaní má SR -7 %, ČR +53 % a Maďarsko +20 %. V ukazovateli investícií dosiahla SR -5 %, ČR +4 % a Maďarsko -3 %. „Vidíme veľmi významný kontrast v hodnotení vývoja medzi Slovenskom a susednými krajinami, ČR a Maďarskom. Na Slovensku pesimizmus medzi nemeckými firmami prevažuje. Keď to porovnáme s očakávaniami v Maďarsku a v ČR, vidíme, že pesimizmus u našich susedov nie je taký veľký, firmy skôr očakávajú priaznivejší vývoj konjunktúry,“ priblížil výsledky aktuálneho prieskumu podnikateľských očakávaní nemeckých investorov Marco Trisciuzzi, výkonný riaditeľ AHK Slowakei.
„Aj v očakávaniach a prognózach na Slovensku, ako firmy hodnotia očakávaný vývoj v budúcnosti, sa pohybujeme v negatívnej oblasti. Keď to porovnáme s výsledkami v Českej republike a v Maďarsku, tak tam sú nálady nemeckých investorov zreteľne lepšie. V porovnaní s očakávaniami v susedných krajinách teda Slovensko zreteľne zaostáva,“ dodal Trisciuzzi.
Najväčším zahraničným investorom na Slovensku bolo podľa nej vlani Nemecko, ktorého firmy zaplatili na daniach a odvodoch 1,64 miliardy eur, teda 24 % objemu Top 200 najväčších daňovníkov (mimo finančného sektora) na Slovensku. Najväčšie slovenské firmy pritom v minulom roku zaplatili 27 % daňovo-odvodových poplatkov z celkovej sumy 6,85 miliardy eur. „Nemecko je vo veľmi tesnom závese za slovenskými firmami. S veľkým odstupom je potom USA a Česko. Z hľadiska našej hospodárskej politiky by sme sa asi mali orientovať viac na západ než na východ,“ podčiarkla Bláhová. Až tri štvrtiny (73 %, päť miliárd eur) daňového koláča platia podľa nej zahraničné skupiny.
Podľa prieskumu AHK World Business Outlook Jeseň 2026 v ukazovateli vývoja konjunktúry dosahuje SR -47 %, Česko +11 % a Maďarsko +26 %. V ukazovateli hospodárskych očakávaní má SR -7 %, ČR +53 % a Maďarsko +20 %. V ukazovateli investícií dosiahla SR -5 %, ČR +4 % a Maďarsko -3 %. „Vidíme veľmi významný kontrast v hodnotení vývoja medzi Slovenskom a susednými krajinami, ČR a Maďarskom. Na Slovensku pesimizmus medzi nemeckými firmami prevažuje. Keď to porovnáme s očakávaniami v Maďarsku a v ČR, vidíme, že pesimizmus u našich susedov nie je taký veľký, firmy skôr očakávajú priaznivejší vývoj konjunktúry,“ priblížil výsledky aktuálneho prieskumu podnikateľských očakávaní nemeckých investorov Marco Trisciuzzi, výkonný riaditeľ AHK Slowakei.
„Aj v očakávaniach a prognózach na Slovensku, ako firmy hodnotia očakávaný vývoj v budúcnosti, sa pohybujeme v negatívnej oblasti. Keď to porovnáme s výsledkami v Českej republike a v Maďarsku, tak tam sú nálady nemeckých investorov zreteľne lepšie. V porovnaní s očakávaniami v susedných krajinách teda Slovensko zreteľne zaostáva,“ dodal Trisciuzzi.