Najväčším dodávateľom ropy do Číny sa stala opäť Saudská Arábia

Peking 21. marca (TASR) - Saudská Arábia sa po ústupe v závere minulého roka opäť vrátila na pozíciu najväčšieho dodávateľa ropy do Číny. V decembri 2021 arabskú krajinu vytlačilo z top pozície v dodávkach ropy do Číny Rusko, očakáva sa však, že jeho možnosti sa budú vzhľadom na sankcie západných štátov zhoršovať.



Podľa údajov čínskej colnej správy doviezla najväčšia ázijská ekonomika v prvých dvoch mesiacoch roka zo Saudskej Arábie 14,61 milióna ton ropy, čo predstavuje 1,81 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka dovoz klesol, pokles bol však iba mierny, keď vlani za prvé dva mesiace doviezla Čína zo Saudskej Arábie 1,86 milióna barelov ropy denne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Na porovnanie, dovoz ropy z Ruska dosiahol za január a február 12,67 milióna ton alebo 1,57 milióna barelov/deň. Medziročne to predstavuje pokles o 9 %.



Pod pokles dovozu ruskej ropy sa podpísal najmä nižší dopyt zo strany menších nezávislých rafinérskych spoločností. Reagovali tak na rozhodnutie Pekingu znížiť dovozné kvóty pre tieto firmy.



Analytici očakávajú, že v marci sa dovoz ruskej ropy môže znížiť ešte výraznejšie, keďže kupci sa v dôsledku sankcií voči Rusku za inváziu na Ukrajinu nákupu tejto ropy obávajú. Agentúra Reuters však uviedla, že ruská spoločnosť Surgutneftegaz spolupracuje s Čínou na obídení západných sankcií.