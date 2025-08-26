< sekcia Ekonomika
Najväčším dovozcom ruského oleja bola aj v júli Saudská Arábia
Autor TASR
Moskva 26. augusta (TASR) - Saudská Arábia a India zotrvali aj v júli na pozícii najväčších odberateľov vykurovacieho oleja a vákuového plynového oleja (VGO) z Ruska. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na údaje obchodníkov na trhu a spoločnosti LSEG.
Odkedy Európska únia vo februári 2023 zaviedla plné embargo na ruské ropné produkty, hlavnými trhmi sa pre ruský vykurovací olej a VGO stali ázijské krajiny a štáty Blízkeho východu. To platí aj tento rok a tak ako v júni, aj v júli bola najväčším odberateľom uvedených ruských produktov Saudská Arábia. Tá doviezla v júli celkovo 1,1 milióna ton vykurovacieho oleja a VGO, čo oproti júnu predstavuje mierne zvýšenie.
Na druhom mieste bola India, ktorá v júli výrazne zvýšila dovoz v porovnaní s júnom, v ktorom sa objem dovozu príslušných produktov prepadol oproti máju o takmer polovicu. V júli však medzimesačne vzrástol o 65 % na zhruba 0,6 milióna ton. Dovoz vykurovacieho oleja a VGO je lacnejšou alternatívou voči rope Urals. Výraznými dovozcami ruského vykurovacieho oleja a VGO boli minulý mesiac aj Singapur a Turecko.
Čo sa týka dovozu samotnej ropy, aj keď Rusko je naďalej najväčším dodávateľom tejto suroviny do Indie, jej dovoz do ázijskej krajiny klesol v júli medzimesačne približne o štvrtinu. Dôvodom je menšia zľava na ruskú ropou než v predchádzajúcom období.
