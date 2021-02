Najväčším obchodným partnerom Nemecka zostala v roku 2020 Čína

Wiesbaden 22. februára (TASR) - Čína zostala aj počas koronakrízy najväčším obchodným partnerom Nemecka. Objem obchodu s tovarmi medzi oboma štátmi v minulom roku dosiahol 212,1 miliardy eur, uviedol spolkový štatistický úrad Destatis.



Vývoz z Nemecka do Číny v roku 2020 klesol o 0,1 % na 95,9 miliardy eur. Naopak, dovoz aj napriek pandémii nového koronavírusu stúpol o 3 % na 116,3 miliardy eur. To znamená, že schodok bilancie obchodu s Čínou predstavoval 20,4 miliardy eur.



Najdôležitejším trhom pre nemecké výrobky zostali Spojené štáty. Export do USA minulý rok klesol o 12,5 % na 103,8 miliardy eur. Za Spojenými štátmi nasledujú Čína a Francúzsko. V obchode s USA tiež Nemecko zaznamenalo najväčší obchodný prebytok 36,1 miliardy eur.



Najdôležitejšími vývoznými artiklami zostali aj v roku poznačenom pandémiou autá, stroje a chemické produkty.