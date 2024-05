Najväčším obchodným partnerom Nemecka sú už USA a nie Čína

Berlín/Washington 12. mája (TASR) - Najväčším obchodným partnerom Nemecka sú v súčasnosti Spojené štáty, ktoré na tejto pozícii vystriedali Čínu. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



Čína bola najväčším obchodným partnerom Nemecka dlhé roky, teraz sa však zdá, že USA v priebehu roka nenápadne prebrali prvé miesto. Celková hodnota zahraničného obchodu medzi Nemeckom a USA za prvé tri mesiace 2024 dosiahla 63 miliárd eur a hodnota obchodu medzi Nemeckom a Čínou necelých 60 miliárd eur.



Šéf globálneho makrovýskumu firmy ING Research Carsten Brzeski si myslí, že to má viacero dôvodov. "Táto zmena je výsledkom viacerých faktorov: silný rast v USA zvýšil dopyt po nemeckých výrobkoch. Zároveň snaha o odpojenie od Číny, slabší čínsky domáci dopyt a schopnosť Číny vyrábať tovary, ktoré predtým dovážala z Nemecka, predovšetkým autá, znížili nemecký vývoz do Číny," uviedol Brzeski.



Čína bola roky najväčším obchodným partnerom Nemecka, ale rozdiel medzi Čínou a USA sa v posledných rokoch zmenšoval. USA sú už dlhší čas väčším trhom aj pre nemecký vývoz ako Čína, uviedol pre CNBC hlavný ekonóm Berenberg Bank Holger Schmieding.



Zatiaľ čo podiel USA na nemeckom vývoze v posledných rokoch rástol, podiel Číny klesal. "Čínska ekonomika má problémy a nemecké spoločnosti čelia silnejšej konkurencii zo strany štátom podporovaných čínskych firiem," uviedol Schmieding. Kľúčový rozdiel však podľa neho spočíva v tom, že v súčasnosti sa zvyšuje význam USA aj pokiaľ ide o dovoz.



Nemecko presadzuje novú stratégiu pre Čínu a minulý rok vyzvalo spoločnosti, aby znížili riziko závislosti od Číny. Čína má zostať partnerom Nemecka, zdôraznila spolková vláda, a nemalo by dôjsť k "odpojeniu", ale vzájomné vzťahy čoraz viac charakterizuje "systémová rivalita".



Zvýšilo sa aj napätie vo vzťahoch medzi Európskou úniou a Čínou, keď obe krajiny začali vzájomné vyšetrovanie svojich obchodných praktík a pohrozili zavedením dovozných ciel.



Aprílový prieskum nemeckého ekonomického inštitútu Ifo ukázal, že podiel firiem, ktoré tvrdia, že sú závislé od Číny, klesol zo 46 % vo februári 2022 na 37 % vo februári 2024. Podľa Ifo sa menej spoločností spolieha na vstupy od čínskych výrobcov.



"Fakt, že USA sa stali najväčším obchodným partnerom Nemecka, skutočne ilustruje meniace sa obchodné modely a postupné odpútavanie sa od Číny," uviedol Brzeski.