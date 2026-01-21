< sekcia Ekonomika
Najväčším odberateľom brazílskej kávy sa stalo Nemecko
Predbehlo Spojené štáty, ktoré po zavedení vysokých dovozných ciel klesli na druhé miesto.
Autor TASR
Rio de Janeiro 21. januára (TASR) - Najväčším svetovým odberateľom kávy z Brazílie sa v minulom roku stalo Nemecko a predbehlo Spojené štáty, ktoré po zavedení vysokých dovozných ciel klesli na druhé miesto. Nemecko v minulom roku doviezlo 5,4 milióna 60-kilogramových vriec brazílskej kávy, uviedlo brazílske združenie exportérov kávy Cecafé. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
USA, ktoré boli do vlaňajška tradične najväčším odberateľom brazílskej kávy, importovali v roku 2025 z Brazílie 5,3 milióna vriec, čo bolo o 33 % menej ako v predchádzajúcom roku. Cecafé uviedlo, že pokles bol do značnej miery spôsobený dočasnými clami až do výšky 50 %, ktoré zaviedol americký prezident Donald Trump. Šéf Cecafé Márcio Ferreira konštatoval, že dodávky do USA od začiatku augusta do konca novembra klesli až o 55 %. Trump zaviedol clá na celý rad brazílskych potravinárskych výrobkov v reakcii na trestné stíhanie bývalého brazílskeho prezidenta a svojho politického spojenca Jaira Bolsonara. Keďže ceny potravín v USA stúpli, Trump v novembri z veľkej časti clá voči Brazílii zrušil.
Brazília v minulom roku exportovala celkovo 40 miliónov vriec kávy, čo je o približne 20 % menej ako v predchádzajúcom roku. Napriek nižšiemu objemu vývozu príjmy z tohto exportu vďaka vyšším globálnym cenám vzrástli o 24 % na rekordných 15,5 miliardy dolárov (13,2 miliardy eur).
Brazília vyváža kávu do viac ako 120 krajín a patrí jej viac ako tretina globálneho trhu. Po Nemecku a USA patria medzi hlavných dovozcov brazílskej kávy Taliansko, Japonsko a Belgicko.
(1 EUR = 1,1728 USD)
USA, ktoré boli do vlaňajška tradične najväčším odberateľom brazílskej kávy, importovali v roku 2025 z Brazílie 5,3 milióna vriec, čo bolo o 33 % menej ako v predchádzajúcom roku. Cecafé uviedlo, že pokles bol do značnej miery spôsobený dočasnými clami až do výšky 50 %, ktoré zaviedol americký prezident Donald Trump. Šéf Cecafé Márcio Ferreira konštatoval, že dodávky do USA od začiatku augusta do konca novembra klesli až o 55 %. Trump zaviedol clá na celý rad brazílskych potravinárskych výrobkov v reakcii na trestné stíhanie bývalého brazílskeho prezidenta a svojho politického spojenca Jaira Bolsonara. Keďže ceny potravín v USA stúpli, Trump v novembri z veľkej časti clá voči Brazílii zrušil.
Brazília v minulom roku exportovala celkovo 40 miliónov vriec kávy, čo je o približne 20 % menej ako v predchádzajúcom roku. Napriek nižšiemu objemu vývozu príjmy z tohto exportu vďaka vyšším globálnym cenám vzrástli o 24 % na rekordných 15,5 miliardy dolárov (13,2 miliardy eur).
Brazília vyváža kávu do viac ako 120 krajín a patrí jej viac ako tretina globálneho trhu. Po Nemecku a USA patria medzi hlavných dovozcov brazílskej kávy Taliansko, Japonsko a Belgicko.
(1 EUR = 1,1728 USD)