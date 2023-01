Najväčším rizikom pre podnikanie sú naďalej kybernetické útoky

Bratislava 17. januára (TASR) - Kybernetické útoky a prerušenie prevádzky už druhý rok po sebe spôsobujú firmám po celom svete najväčšie obavy. Tohtoročnými skokanmi v rebríčku globálnych rizík sú však makroekonomický vývoj (posun z 10. na 3. miesto) a vplyv energetickej krízy (nové riziko na 4. priečke). Vyplýva to z 12. rebríčka najväčších rizík podnikania, ktorý z názorov 2712 rizikových expertov z 94 krajín pripravila Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS), patriaca pod medzinárodnú poisťovaciu skupinu Allianz Group.



Kybernetické incidenty, ako sú výpadky IT, ransomvérové útoky alebo úniky údajov, sú druhý rok po sebe celosvetovo najvýznamnejším rizikom. Obáva sa ho 34 % respondentov prieskumu. Priemerné náklady na únik údajov sú podľa Allianzu na historickom maxime 4,35 milióna amerických dolárov a očakáva sa, že v roku 2023 prekročia sumu 5 miliónov USD.



V prvej trojke najväčších rizík nasledujú obavy z prerušenia prevádzky (34 % opýtaných) a z makroekonomického vývoja (25 % respondentov). Energetická kríza sa po prvýkrát objavila vysoko v rebríčku, a to na 4. mieste. Obáva sa jej 22 % opýtaných v prieskume.



Pre podniky v mnohých krajinách začína podľa dokumentu ďalší rok zvýšených rizík prerušenia prevádzky, pretože mnohé obchodné modely sú náchylné na náhle zmeny, ktoré následne ovplyvňujú zisky a výnosy. Možná globálna recesia je ďalším pravdepodobným zdrojom narušenia, s potenciálom zlyhania dodávateľa a platobnej neschopnosti, čo je problém najmä pre spoločnosti s jedným alebo obmedzeným počtom kritických dodávateľov. Allianz predpovedá v tomto roku celosvetový rast insolvencií o 19 % a recesiu v Európe a USA.



"Rok 2023 bude náročným rokom. Napriek tomu nie je dôvod na zúfalstvo. Po prvé, obrat v úrokových sadzbách pomáha v neposlednom rade miliónom sporiteľov. Dôsledky nad rámec očakávanej recesie v roku 2023 sú už teraz jasné - nútená transformácia ekonomiky smerom k dekarbonizácii, ako aj zvýšená informovanosť o rizikách a posilnenie sociálnej a ekonomickej odolnosti," dodal hlavný ekonóm poisťovacej skupiny Ludovic Subran.