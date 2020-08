Najväčším botnetovým útokom v Amerike a Európe je FritzFrog

Bratislava 26. augusta (TASR) – Najväčším tohtoročným botnetovým kyberútokom v Amerike a Európe je FritzFrog, ktorý trvá od januára tohto roka a výskumníci spoločnosti Guardicore Labs ho odhalili až v druhej polovici augusta. Upozornila na to spoločnosť Alison Slovakia. Útok narušil približne 500 serverov a útočí na univerzity, banky, zdravotnícke centrá, vládne úrady, vzdelávacie inštitúcie či telekomunikačné spoločnosti.



Botnet je sieť počítačov ovládaných cez infikované zariadenie pripojené do internetu. "Operátor botnetu rozosiela škodlivý malvér, ktorý napáda nechránené zariadenia a využíva tak počítače bez vedomia prevádzkovateľov na kybernetické útoky, ďalšie rozosielanie škodlivého softvéru alebo ťažbu kryptomeny," vysvetlila spoločnosť.



Spomínaný útok s názvom FritzFrog je napísaný v programovacom jazyku GoLang a používa šifrovaný komunikačný protokol na distribúciu škodlivého softvéru, pričom na disku napadnutého počítača nezanecháva žiadne stopy. "Je to škodlivý kód novej generácie, avšak samotný útok nie je ničím novým. V roku 2020 v čase pandémie sa počet kybernetických incidentov ešte viac zvýšil," komentovala spoločnosť.



FritzFrog považuje spoločnosť za mimoriadne efektívny a agresívny, pričom sa konštantne aj aktualizuje. "Pre odvetvie kybernetickej bezpečnosti to znamená, že musí používať stále náročnejšie postupy a kontinuálne sa vzdelávať," vysvetlila bezpečnostná špecialistka spoločnosti Annamária Balážová. Podľa predbežných odhadov spoločnosti počet botnetových útokov za prvý polrok 2020 vzrástol o 29 %. Spúšťačom útokov je podľa spoločnosti slabé heslo. Odborníci preto odporúčajú staviť na silné heslo a používať overenie pomocou verejného kľúča.