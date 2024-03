Najväčšími dlžníkmi štátu sú spoločnosti s bielymi koňmi zo zahraničia

Bratislava 17. marca (TASR) - Najväčšími dlžníkmi štátu sú spoločnosti s tzv. bielymi koňmi zo zahraničia. Z celkového počtu 61.853 spoločností, v ktorých figurujú v rôznych funkciách zahraničné osoby, dlhovalo štátu 24.894 spoločností. Uviedol to v analýze analytik portálu FinStat Martin Lindák.



Spresnil, že k januáru 2024 dlhovali štátu a poisťovni Union vyše 2,17 miliardy eur. Z celkového dlhu 3,9 miliardy eur, ktorý majú voči štátu a poisťovni Union všetky spoločnosti na Slovensku, ide o podiel 55 %. Najvyšší podiel na dlhu má Finančná správa SR, ktorej spoločnosti dlhujú 2,09 miliardy eur. "Samozrejme, pri týchto údajoch treba prihliadať na fakt, že v spoločnostiach mohli zastávať funkcie aj domáci štatutári a spoločnosť de facto nebola riadená či vlastnená len zahraničnou osobou," upozornil.



Celkový počet spoločností na Slovensku, ktoré majú dlh voči štátu alebo poisťovni Union, je podľa neho vyše 119.000. Skoro 25.000 z nich tvoria firmy, v ktorých je v nejakej funkcii zahraničná osoba. Aj keď je podiel daných spoločností len 20 %, spolu dlžia štátu vyše 55 % z celkového dlhu.



"Zadlžené spoločnosti, v ktorých figuruje zahraničná osoba, často nemajú zapísaného konečného užívateľa výhod. Podľa inštitúcie, ktorej dlžia, sa percento spoločností bez zapísaného konečného užívateľa výhod pohybuje v rozmedzí od 50 do 72 %," zdôraznil.



Dodal, že nezapísanie konečného beneficienta môže mať dva dôvody. "Prvým dôvodom je to, že sa spoločnosti dostali do problémov ešte pred rokom 2019, od ktorého museli zapísať konečného užívateľa výhod. V konečnom dôsledku sú tieto spoločnosti neaktívne a štát voči nim stále eviduje dlhy. Druhým dôvodom bude zámerné vyhýbanie sa povinnostiam a odhaleniu vlastníckej štruktúry. Štatutármi sú v tomto prípade nastrčené biele kone," uzavrel analytik.