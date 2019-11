Najväčšou motiváciou podnikať po revolúcii bola nezávislosť

Bratislava 12. novembra (TASR) - Každá piata firma spomedzi tých, ktoré na Slovensku ešte aj dnes pôsobia, začínala podnikať už v skorých porevolučných rokoch, v Česku takmer každá tretia. Ako najväčšiu motiváciu začať podnikať uvádzali podnikatelia v prieskume, ktorý urobila spoločnosti Datank pre ČSOB, nezávislosť (46 %), v oveľa väčšej miere ako vidinu vyššieho zárobku (18 %).



Ako uviedli v utorok v Bratislave na stretnutí s médiami predstavitelia banky, najmenej problémov v začiatkoch mali podnikatelia s nájdením si vhodného miesta pre naštartovanie biznisu. Naopak, najzložitejšie bolo práve zabezpečenie financovania, pričom viac ako štvrtine podnikateľov pri financovaní ich podnikania najviac pomohol úver od banky. Ďalšia štvrtina zástupcov firiem financovala podnikanie pôžičkou od rodiny alebo známych.



Súčasťou prieskumu bolo aj meranie Indexu očakávaní firiem. Ten oproti poslednému meraniu poklesol na 7,7 bodu, čo je o 10,5 bodu menej ako v 1. polroku 2019. Klesli všetky jeho čiastkové indexy, najvýraznejšie v oblasti očakávaného dopytu. V Česku dosiahol celkový index hodnotu 14,6 bodu.



V priemere 4 z 10 firiem na Slovensku podnikajú viac ako 20 rokov a pätina dokonca dlhšie ako štvrťstoročie. Takmer štvrtina stavebných firiem podniká 20-24 rokov a ďalších 17 % dokonca viac ako 25 rokov. V priemere 4 z 10 (43 %) firiem z oblasti veľkoobchodu a maloobchodu fungujú 10 až 19 rokov.



"V rámci najmenších firiem s obratom do 50.000 eur ročne majú najväčšie zastúpenie tie, ktoré začali podnikať medzi rokmi 2005 až 2009. Najvyšší podiel firiem podnikajúcich viac ako 25 rokov je v radoch väčších podnikov s ročným obratom nad 200.000 eur, a to 23 %," povedal Koloman Buzgó, riaditeľ Divízie riešení pre korporátnych klientov banky.



O niečo väčšie zastúpenie firiem začínajúcich v skorých porevolučných rokoch je v Českej republike. V priemere každý tretí podnikateľ tam podniká dlhšie ako 25 rokov (32 % oproti 19 % na Slovensku). "Rýchla malá a rozsiahla veľká privatizácia, spočiatku aj veľkorysé možnosti financovania, nenasýtenosť českého trhu a súčasne aj blízkosť toho nemeckého boli silnými stimulmi k rozvoju súkromného podnikania v Českej republike. Netreba zabúdať ani na nízky stupeň regulácie a ochotu podnikania na „vlastné triko“ skúsiť," uviedol dôvody rozdielov Peter Dufek, analytik ČSOB v Českej republike.



Podľa hlavného ekonóma banky Mareka Gábriša ekonomické ukazovatele po novembri 1989 neboli zďaleka ideálne. Inflácia v roku 1991 presiahla 50 %. Dovtedy prakticky neexistujúca nezamestnanosť držaná umelo na nulovej úrovni sa okamžite dostala na dvojciferné hodnoty a v roku 1992 dosiahla takmer 12 %.



Nezamestnanosť v Českej republike sa v tom istom čase pohybovala na úrovni asi 4 %. To ovplyvnilo aj najväčšie prekážky, s ktorými sa podnikatelia museli v začiatkoch vysporiadať. Kým na Slovensku sa ako najčastejší problém ukazovalo zabezpečenie financovania, v Česku to bol práve nábor zamestnancov a administratíva.



