Najväčšou obeťou tzv. „stalkingu“ sú mladí ľudia a ženy

Čo je stalking?

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť definuje stalking ako nebezpečné a sústavné prenasledovanie spôsobom, ktorý ohrozuje život alebo zdravie inej osoby alebo jej blízkych, resp. zhoršuje kvalitu jej života. K tomu môže dochádzať aj písomným či elektronickým kontaktovaním proti vôli tejto osoby, zneužitím jej osobných údajov alebo obmedzením obvyklého spôsobu jej života. V USA je január vyhlásený za National Stalking Awareness Month (NSAM) - mesiac národného povedomia o prenasledovaní.

Bratislava 27. januára (OTS) - Január je v zahraničí označovaný aj za mesiac, ktorý je venovaný osvete a prevencii voči „stalkingu“, teda prenasledovaniu. Môže mať fyzickú, ale aj online podobu a jeho obeťami sa stávajú milióny ľudí po celom svete. Podľa dostupných štatistík má takúto skúsenosť každá piata žena v EÚ. Špecifikom stalkingu je aj finančný stalking, ktorý sa vyskytuje najmä v partnerských vzťahoch. 365.bank poukazuje na nežiaduce aspekty tohto fenoménu.Kým väčšinaje na verejnosti napádaná spravidlasú atakované najčastejšie známymi osobami alebo, a to aj vo svojich. Takéto činy sa v Európe vyskytujú čoraz častejšie a vo väčšej miere než uvádzajú oficiálne údaje. Dôvodom je, že mnohé obete sialebo nenahlásia trestné činy zo strachu z odvety útočníkov.Podľa psychologičky si dokonca v niektorých prípadoch, že je zo strany partnera alebo partnerkya začne to vnímať až po. Prípadne, až keď sa ocitne v kritickom stave. „,“ hovorí psychologičkaPodľa nej už pri prvotných, ktoré prežívame, keď nás niekto obťažuje, útočí na nás alebo nás prenasleduje, je potrebné danú. Aj keď môže ísť spočiatku len otakéhoto správania, je nevyhnutné sa. Vymaniť sa z takéhoto vzťahu býva časom čoraz náročnejšie (no nie nemožné), najmä ak ide o rodinné alebo partnerské vzťahy.Špecifickým problémom, na ktorý upozorňuje 365.bank, je, teda, stavučia celkovo preverovanie účtov. Zvyčajne k nemu dochádza najmä zo strany,“ hovorí, PR manažérka 365.bank. Ak situácia eskaluje, je podľa nej vhodné obrátiť sa na orgány činné v trestnom konaní.Viaceré štúdie uvádzajú, že trvaniezvyčajne trvá v priemere vyše. Podľa dostupných dát drvivá väčšina obetí potvrdila, že sa začalo ešte v čase, kým vzťah fungoval, pričom situácia sa vyostrila po odlúčení. Celoeurópsky prieskum sledujúci vývoj násilia páchaného na ženách uvádza, že skúsenosť so stalkingom má v EÚ ažO tom, že situácia je vážna, svedčia aj výsledky štúdie Agentúry Európskej únie pre základné práva . Podľa nej bolo v roku 2019 fyzicky napadnutých 6 percent opýtaných. Viac ako jeden zo štyroch bol obťažovaný za jediný rok, pričom do tejto skupiny násilných činov patria aj rôzne formy prenasledovania. V prípadochajsú najviac ohrozenou skupinouAni pandemická doba situáciu nevylepšila, skôr naopak. Napríklad v Anglicku a Walese došlo ktrestných činov. V roku 2020 zaznamenali viac ako. Vnútroštátny lockdown uľahčil stalkerom možnosť zamerať sa na, najmä v začiatkoch vypuknutia covidovej pandémie, keď boli opatrenia najprísnejšie a mal sa dodržiavať sociálny dištanc.