ISA: Najväčšími poberateľmi 2 % dane z príjmu môžu byť dôchodcovia

Bratislava 31. októbra (TASR) - Najväčšou skupinou poberateľov dvoch percent dane z príjmu by sa mohli stať od roku 2026 dôchodcovia. Okrem poukázania 2 % zaplatenej dane vybranej organizácii bude totiž možné ďalšie 2 % dane poukázať na každého rodiča - dôchodcu. Vzrastie tak počet prijímateľov i objem asignovanej dane. V aktuálnom prehľade ekonomického diania na to poukázal Inštitút pre stratégie a analýzy (ISA).



Minulý rok poukázalo dve percentá z dane vyše 995.000 ľudí, pričom 930.000 z nich bolo fyzických osôb a 65.000 podnikov. "Nové pravidlá asignácie prinesú od roku 2026 výrazný nárast počtu prijímateľov aj objemu poukázanej dane z príjmu. Na ilustráciu, ak by štvrtina fyzických osôb vlani poukázala dve percentá z dane každému rodičovi, pribudlo by približne 230.000 prijímateľov. Ich počet by sa teda viac ako zdesaťnásobil," uviedol inštitút.



Doplnil, že v roku 2022 odviedli fyzické osoby 3,65 miliardy eur na dani z príjmu zo zamestnania a podnikania. Právnické osoby odviedli celkovo 3,86 miliardy eur. Z toho vlani poukázali fyzické aj právnické osoby 101 miliónov eur v prospech približne 18.000 organizácií, pričom ide doteraz o najvyššiu sumu.



Inštitút ďalej spresnil, že najväčší podiel na dani z príjmu získali prijímatelia z Bratislavského kraja, a to konkrétne 42,8 %. Naopak, najmenší podiel mali ľudia z Nitrianskeho kraja, celkovo 6,2 %. Priemerná výška asignovanej dane jednej fyzickej osoby dosiahla 48 eur, u právnických osôb to bolo 759 eur.



"Mediánová výška získaného podielu dane jedného prijímateľa bola vlani takmer 1600 eur. Najvyššiu sumu, 2,26 milióna eur, získala Nadácia EPH," dodal inštitút.