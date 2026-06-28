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Najväčšou výzvou logistiky je schopnosť ľudí prijať zmenu
Príklady z praxe ukazujú, že technológie dokážu výrazne zrýchliť každodennú prácu.
Autor TASR
Bratislava 28. júna (TASR) - Automatizácia, umelá inteligencia a digitalizácia menia logistiku rýchlejšie než v minulosti. Budúcnosť logistiky podľa odborníkov nebude patriť firmám, ktoré iba nakúpia nové technológie, ale tým, ktoré dokážu správne nastaviť procesy a pripraviť ľudí na zmenu.
Jakub Trnka z Raben Logistics Czech & Slovakia poukázal na fakt, že v kanceláriách sa stále vykonáva množstvo rutinných úloh, ktoré nemusia vykonávať ľudia. „V Rabene sme nasadili až 60 robotov, vďaka ktorým sme automatizovali viac ako 300 administratívnych procesov,“ priblížil.
Príklady z praxe ukazujú, že technológie dokážu výrazne zrýchliť každodennú prácu. „Ročne spracovávame približne 100.000 objednávok, a tým, že sme do toho zapojili AI, sme skrátili čas spracovania jednej objednávky z približne piatich minút na päť sekúnd,“ uviedla Martina Šmídlová zo Šmídl Holding.
Slovensku pomohli víza pre pracovníkov z tretích krajín mimo Európskej únie. Popri adaptácii na nové technológie zostáva veľkou výzvou aj nedostatok ľudí v samotnej logistike, najmä vodičov. Firmy preto hľadajú nové možnosti získavania pracovníkov vrátane zamestnávania ľudí z tretích krajín.
„Začínala som s náborom vodičov pred 23 rokmi a bola som sama schopná cez víkend nájsť 15 vodičov. Dnes na získanie 15 vodičov potrebujem tím desiatich ľudí a väčšinou to trvá dva mesiace,“ porovnala Šmídlová.
Koncom minulého roka vláda schválila zvýšenie národných víz pre vodičov z tretích krajín o 5000 a zároveň predĺžila ich platnosť zo 180 dní na jeden rok. Opatrenie reagovalo na dlhodobý nedostatok vodičov v doprave a logistike.
Vodič potrebuje čas, aby sa adaptoval, osvojil si procesy, technológie a stal sa plnohodnotnou súčasťou tímu. „To sa nedá stihnúť za pár mesiacov. Ročné vízum dáva zmysel nielen vodičom, ale aj nám - logistickým spoločnostiam, ktoré do ich zaškolenia investujú,“ vysvetlil Jozef Ševčík, regionálny manažér Raben Logistics na Slovensku.
Nové víza pre vodičov z tretích krajín pomohli dopravcom, ale neriešia systémový problém. „Po novelizácii nariadenia vidíme u niektorých dopravcov mierny nárast vodičov z tretích krajín. Pracovníci vykonávajú prácu štandardne a podľa očakávaní,“ poznamenal prezident Zväzu logistiky a zasielateľstva SR Stanislav Michalička. Napriek tomu, že opatrenie pomohlo niektorým dopravcom, nerieši problém, ktorý je komplexnejší a týka sa viacerých profesií v logistike.
Jakub Trnka z Raben Logistics Czech & Slovakia poukázal na fakt, že v kanceláriách sa stále vykonáva množstvo rutinných úloh, ktoré nemusia vykonávať ľudia. „V Rabene sme nasadili až 60 robotov, vďaka ktorým sme automatizovali viac ako 300 administratívnych procesov,“ priblížil.
Príklady z praxe ukazujú, že technológie dokážu výrazne zrýchliť každodennú prácu. „Ročne spracovávame približne 100.000 objednávok, a tým, že sme do toho zapojili AI, sme skrátili čas spracovania jednej objednávky z približne piatich minút na päť sekúnd,“ uviedla Martina Šmídlová zo Šmídl Holding.
Slovensku pomohli víza pre pracovníkov z tretích krajín mimo Európskej únie. Popri adaptácii na nové technológie zostáva veľkou výzvou aj nedostatok ľudí v samotnej logistike, najmä vodičov. Firmy preto hľadajú nové možnosti získavania pracovníkov vrátane zamestnávania ľudí z tretích krajín.
„Začínala som s náborom vodičov pred 23 rokmi a bola som sama schopná cez víkend nájsť 15 vodičov. Dnes na získanie 15 vodičov potrebujem tím desiatich ľudí a väčšinou to trvá dva mesiace,“ porovnala Šmídlová.
Koncom minulého roka vláda schválila zvýšenie národných víz pre vodičov z tretích krajín o 5000 a zároveň predĺžila ich platnosť zo 180 dní na jeden rok. Opatrenie reagovalo na dlhodobý nedostatok vodičov v doprave a logistike.
Vodič potrebuje čas, aby sa adaptoval, osvojil si procesy, technológie a stal sa plnohodnotnou súčasťou tímu. „To sa nedá stihnúť za pár mesiacov. Ročné vízum dáva zmysel nielen vodičom, ale aj nám - logistickým spoločnostiam, ktoré do ich zaškolenia investujú,“ vysvetlil Jozef Ševčík, regionálny manažér Raben Logistics na Slovensku.
Nové víza pre vodičov z tretích krajín pomohli dopravcom, ale neriešia systémový problém. „Po novelizácii nariadenia vidíme u niektorých dopravcov mierny nárast vodičov z tretích krajín. Pracovníci vykonávajú prácu štandardne a podľa očakávaní,“ poznamenal prezident Zväzu logistiky a zasielateľstva SR Stanislav Michalička. Napriek tomu, že opatrenie pomohlo niektorým dopravcom, nerieši problém, ktorý je komplexnejší a týka sa viacerých profesií v logistike.