Najviac daní za rok 2019 zo zahraničných investorov odviedli Nemci

Bratislava 23. októbra (TASR) – Nemecko je najsilnejším zástupcom zahraničných investorov s najvyšším podielom na odvedených daniach na Slovensku za minulý rok. Vyplýva to z analýzy daňovo-poradenskej spoločnosti BMB Partners. Tá zisťovala objem podielu na príjmoch z daní u 300 najväčších firiem na Slovensku. V roku 2019 tieto firmy zaplatili na daniach celkovo 2,1 miliardy eur. Viac ako polovica z toho pripadá na firmy so slovenskými majiteľmi.



Nemecké podniky odviedli minulý rok do slovenskej štátnej pokladnice dane vo výške okolo 700 miliónov eur. "Keď k tomu pripočítame odvody do Sociálnej poisťovne, vzrástol objem zaplatených daní a odvodov nemeckých zamestnávateľov takmer na 1,2 miliardy eur," vyčíslila spoločnosť v analýze. Na druhom mieste boli české firmy s príspevkami vo výške 446 miliónov eur. Rakúski a americkí investori odviedli na daniach a odvodoch približne po 400 miliónov eur.



Top 200 firiem slovenského nefinančného sektora prispelo do štátnej pokladnice vlani daňami z príjmov právnických osôb vo výške približne 991 miliónov eur (nárast o 10,21 %) a daňami zo závislej činnosti vo výške takmer 760 miliónov eur (nárast o 7,47 %).



Top 100 firiem z finančného sektora zaplatilo v roku 2019 na daniach z príjmov právnických osôb zhruba 242 miliónov eur (pokles o 6,66 %) a na daniach zo závislej činnosti vyše 110 miliónov eur (nárast o 8,65 %).



Odvetviami s najvyššími odvodmi a daňou sa na základe údajov z roku 2019 stali oblasti energie a ťažby, dopravy a logistiky a automobilového priemyslu.



Poradenská spoločnosť medzi týmito firmami spravila aj prieskum o ich situácii v súvislosti s pandémiou a jej dosahmi na fungovanie firiem. Najväčšia skupina spoločností, ktoré odpovedali na otázky, očakáva pokles tržieb do 10 % a pokles zisku aj počtu svojich zamestnancov v takej istej miere (10 %). Najviac firiem tiež očakáva, že bude znižovať svoje investície o 20 až 30 %.