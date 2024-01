Najviac elektriny sa zo SR vlani vyviezlo do Maďarska a na Ukrajinu

Bratislava 18. januára (TASR) - Cez Slovensko vlani prúdila elektrina najmä zo severu a západu na juh a na východnú hranicu. Najväčší kladný rozdiel medzi exportom a dovozom elektriny, a to viac ako 10 terawatthodín (TWh), malo Slovensko s Maďarskom. Vyplýva to z údajov zverejnených Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou (SEPS). Pozitívnu bilanciu malo Slovensko aj s Ukrajinou. Naopak, najviac elektriny sa doviezlo z Česka a z Poľska.



Spolu Slovensko do Maďarska, Česka, Poľska a na Ukrajinu vlani vyviezlo 14,067 TWh elektriny a doviezlo 10,648 TWh. Znamená to, že čistý export bol 3,419 TWh. Pre porovnanie, Slovensko v roku 2022 vyrobilo necelých 27 TWh elektriny, celkovú výrobu a spotrebu za rok 2023 SEPS zatiaľ nezverejnila.



Do Maďarska vlani odišlo 10,971 TWh a doviezlo sa 0,46 TWh. Export na Ukrajinu dosiahol hodnotu 1,608 TWh pri dovoze 0,644 TWh. So zásobovaním Maďarska a Ukrajiny elektrinou výrazne pomohlo Česko, z ktorého na Slovensko vlani pritieklo 5,915 TWh, a Poľsko, z ktorého sa doviezlo 3,626 TWh elektriny. Opačným smerom vlani do Česka odišlo 1,218 TWh a do Poľska 0,269 TWh elektriny.