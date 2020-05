Najviac ľudí bolo v marci na Slovensku dočasne PN v Prešovskom kraji

Bratislava 8. mája (TASR) - V marci tohto roka bolo dočasne práceneschopných (PN) najviac v Prešovskom kraji, kde priemerná PN bola na úrovni 7,48 %. Naopak, najmenej dočasne práceneschopných bolo v Bratislavskom kraji pri priemernej PN 3,48 %. Vyplýva to zo štatistík Sociálnej poisťovne (SP).



Po výskyte prvých prípadov nákazy novým koronavírusom v marci tohto roka bola na Slovensku celoštátna priemerná dočasná práceneschopnosť na úrovni 5,74 %, zatiaľ čo v januári bola štvorpercentná. Oproti februáru dočasná PN vzrástla o 1,36 percentuálneho bodu (p. b.), medziročne stúpla o 1,53 p. b.



Po Bratislavskom kraji mal druhú najnižšiu dočasnú PN Banskobystrický kraj, a to na úrovni 5,14 %. Za ním nasleduje Košický kraj, v ktorom dočasná PN dosiahla 5,74 % a Nitriansky kraj s priemernou dočasnou PN vo výške 5,89 %.



Naopak, priemerne najviac práceneschopných po Prešovskom kraji zaevidoval Žilinský kraj, v ktorom bola na úrovni 6,97 %. Za ním nasleduje Trenčiansky kraj so 6,36 % priemernou dočasnou PN a Trnavský kraj s dočasnou PN na úrovni 6,02 %.



Priemerná dočasná PN sa určuje ako podiel práceneschopných osôb voči celkovému počtu nemocensky poistených ľudí v danom období. Nemocenská dávka sa poistencovi poskytuje vtedy, ak bol pre chorobu alebo úraz uznaný dočasne práceneschopným na výkon zárobkovej činnosti, alebo mu bolo nariadené karanténne opatrenie. Dočasnú pracovnú neschopnosť občana posudzuje a zároveň o nej rozhoduje ošetrujúci lekár.