Najviac neobývaných bytov je v BA kraji a neobývaných domov v BB kraji

Bratislava 14. októbra (TASR) - Na území Slovenska je neobývaných 499.081 bytov a 285.429 domov. Najviac prázdnych bytov bolo evidovaných v Bratislavskom kraji a prvenstvo v počte neobývaných domov vedie Banskobystrický kraj. Vyplýva to z údajov Sčítania obyvateľov domov a bytov (SODB) 2021, ktoré vykonal Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Informovala o tom hovorkyňa pre SOBD Jasmína Stauder.



Po poslednom sčítaní v roku 2021 evidovali v Bratislavskom kraji až 95.634 neobývaných bytov. Ide o najvyšší počet prázdnych bytov na Slovensku. Najmenej ľudí láka bývanie v bratislavskej mestskej časti Ružinov, kde bolo vyše 19.500 bytov neobývaných. Druhý najvyšší počet neobývaných bytov zaevidoval ŠÚ SR v Banskobystrickom kraji, a to 65.774. V Banskobystrickom kraji je zároveň aj najviac neobývaných domov na Slovensku, a to až 42.933. Najviac prázdnych domov v kraji je v okrese Rimavská Sobota (4855).



Na území Slovenska za posledných 30 rokov pribudlo takmer 250.000 domov. Najviac ich pribudlo medzi rokmi 2011 až 2021, keď sa počet domov zvýšil takmer o 164.000. V poslednom desaťročí pribudlo aj takmer 241.000 bytov. Po poslednom sčítaní v roku 2021 bolo na Slovensku viac ako 1,23 milióna domov a vyše 2,23 milióna bytov. Patria medzi nich trvalo obývané, ale aj prázdne byty.



Najviac ľudí láka život v okresoch Bratislavského kraja. Za posledných desať rokov pribudlo najviac trvalo obývaných domov v okrese Senec (o vyše 57 %), v bratislavskej Petržalke (32 %) a v okrese Pezinok (23 %). Senec vedie aj rebríček trvalo obývaných bytov, medzi sčítaniami v rokoch 2011 a 2021 sa ich počet zvýšil takmer o 49 %. Ľudia sa sťahovali aj do bytov v okrese Pezinok (nárast takmer o 18 %) a v okrese Malacky (nárast o vyše 15 %).