Najviac priemyselných nehnuteľností sa prenajalo okolo Bratislavy

Bratislava 14. novembra (TASR) - Prenájom v priemyselných a logistických nehnuteľnostiach sa v treťom kvartáli 2023 dostal na úroveň 184.000 metrov štvorcových (m2). Najviac plochy sa prenajalo v širšom okolí Bratislavy (50 %). Vyplýva to z kvartálneho reportu globálnej realitno-poradenskej spoločnosti CBRE.



Celková prenájmová aktivita v oblasti priemyselných a logistických nehnuteľností oproti predošlému kvartálu poklesla. No v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka podľa CBRE mierne narástla, a to o jedno percento. Najviac plochy (50 %) sa prenajalo v širšom okolí Bratislavy. Na východnom Slovensku lízingová aktivita podľa CBRE meraní predstavovala 26 % a na strednom Slovensku 18 %. "Západné Slovensko, bez širšieho okolia Bratislavy, si v treťom kvartáli ukrojilo len šesťpercentný podiel," vyplynulo z meraní spoločnosti CBRE.



Najviac m2 si v treťom kvartáli prenajal automobilový priemysel, na ktorý pripadlo 40 % z celkovej prenajatej plochy. "Na líderskej pozícii tak vystriedal dlhodobo silný 3PL sektor, teda poskytovateľov komplexných logistických služieb. Ten si v treťom kvartáli tohto roka ukrojil podiel na úrovni 26 %. Silný bol opäť aj výrobný sektor s 28-percentným podielom," uviedol riaditeľ prenájmu logistických a priemyselných nehnuteľností v CBRE Slovensko Michal Cerulík. Zvyšok tvoril elektronický obchod a sektory tvorené logistikou a recyklačným odvetvím.



Celková rozloha priemyselných a logistických nehnuteľností v A štandarde na Slovensku predstavovala na konci tretieho kvartálu 2023 úroveň 3,834 milióna m2. Celková miera neobsadenosti týchto priestorov však podľa CBRE ostala stabilná, a to na úrovni 2,7 %. Najnižšia pritom bola na západnom Slovensku, mimo širšieho okolia Bratislavy (1,01 %). V širšom okolí hlavného mesta neobsadenosť mierne narástla na úroveň 2,92 %. Naopak, poklesla podľa spoločnosti CBRE na strednom (6,26 %) i východnom Slovensku (5,37 %).



Stúpla však priemerná výška nájomného v priemyselných a logistických nehnuteľnostiach. "Aktuálne je na úrovni 4,80 eura/m2/mesiac, čo predstavuje medziročný nárast o 14 %. Rástli aj prémiové nájmy, a to medziročne o 16 % (5,50 eura/m2/mesiac)," uviedla spoločnosť CBRE.



V treťom kvartáli 2023 pribudlo na slovenský trh takmer 85.000 m2 nových priestorov. Aktuálne je podľa CBRE vo výstavbe ďalších takmer 163.000 m2 nových priestorov, ktoré by mali byť dokončené a odovzdané ešte v tomto roku. "Ďalších 250.000 m2 by malo byť dokončených v priebehu budúceho roka. Polovica z nich je pritom už dnes pred-prenajatá," doplnil Cerulík.