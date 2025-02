Najviac ropy do Česka dodalo vlani opäť Rusko, jeho podiel však klesol

Praha 18. februára (TASR) - Aj v minulom roku bolo Rusko dominantným dodávateľom ropy do Českej republiky. Objem dovozu sa však znížil na niekoľkoročné minimum, pričom od polovice tohto roka by sa Česko malo definitívne zbaviť závislosti od Ruska. Informoval o tom server novinky.cz.



Česká republika doviezla minulý rok celkovo 6,5 milióna ton ropy. Oproti predchádzajúcemu roku tak dovoz klesol o 12 %. V rámci tohto objemu doviezlo Česko z Ruska 2,7 milióna ton, čo predstavovalo 42 %. V roku 2023 však podiel ruskej ropy na celkovom českom dovoze predstavoval až 58 %.



Naopak, výrazne sa zvýšili dodávky do Česka z iných krajín. Druhým najväčším dodávateľom bol vlani Azerbajdžan s podielom 40 %(2,6 milióna ton). Medziročne to znamená zvýšenie dovozu o 25 %.



Na 3. mieste bol Kazachstan, ktorého podiel na celkovom českom dovoze ropy predstavoval 16 % (1,02 milióna ton). Aj v tomto prípade sa objem dovozu z tejto krajiny do Česka zvýšil, a to o takmer štvrtinu.



Surovinu dovážalo Česko tradične prostredníctvom ropovodov Družba a IKL, ktorý vedie z Nemecka, kde sa napája na taliansky ropovod TAL. Vlani došlo v tomto smere k obratu a podiel Družby v dôsledku znižovania závislosti od Ruska klesol. Naopak, podiel IKL na dodávkach ropy do Česka vzrástol.



Trend obmedzovania dovozu ropy z Ruska tento rok ešte viac naberie na obrátkach. Koncom minulého roka sa dokončili fyzické práce na rozšírení ropovodu TAL. Teraz český štátny prevádzkovateľ ropovodov Mero pokračuje v testovaní a certifikácii technológií. S plnou prevádzkou rozšíreného ropovodu počíta firma približne od polovice tohto roka.



Projekt za zhruba 1,6 miliardy Kč (63,86 milióna eur) zdvojnásobí kapacitu ropovodu na 8 miliónov ton ropy za rok. Česko tak podľa vlády po 60 rokoch prestane byť závislé od dodávok ropy z ruského ropovodu Družba.



(1 EUR = 25,056 CZK)