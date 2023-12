Najviac Slovákov nakupuje vianočné darčeky v predstihu,za výhodnú cenu

Bratislava 18. decembra (TASR) - Najviac Slovákov (34 %) nakupuje vianočné darčeky jeden až tri mesiace vopred a čaká pri tom na výhodné cenové ponuky. Avšak až tretina domácností si necháva nákupy vianočných darčekov na poslednú chvíľu, nakupujú pritom v zľavách alebo bez ohľadu na cenu. Vyplýva to z prieskumu nákupných zvyklostí Slovákov pred Vianocami spoločnosti KRUK Česká a Slovenská republika.



V predstihu nakupujú vianočné darčeky s ohľadom na nízke ceny najmä ženy. Až 40 % oslovených žien má nakúpené darčeky už tri mesiace vopred. Včasné nákupy vianočných darčekov robí aj 28 % oslovených mužov.



Kým ženy pri nákupoch zvyčajne hľadia na ceny, muži častejšie nakupujú bez ohľadu na cenu. Pri nákupe jeden až tri mesiace pred Vianocami nehľadí na cenu 14 % mužov a 12 % žien. Pri nákupoch na poslednú chvíľu nie je rozhodujúca cena pre 15 % mužov a deväť percent žien.



"Podľa nášho prieskumu si deväť percent Slovákov v rámci rodiny nedáva žiadne vianočné darčeky a oceňuje skôr spoločne strávený čas. Takmer každý dvanásty respondent nášho prieskumu uvádza, že na nákup vianočných darčekov nemá financie. V oboch prípadoch ide skôr o mužov než o ženy a skôr vo vyššom veku," priblížila generálna riaditeľka spoločnosti KRUK Jaroslava Palendalová s tým, že približne tri percentá oslovených obdarujú svojich blízkych vlastnoručne vyrobenými darčekmi.



V predstihu a s ohľadom na cenu nakupujú podľa prieskumu najmä rodiny s viacerými deťmi, súkromní podnikatelia, rodičia na materskej alebo rodičovskej dovolenke či študenti. Skoro a za dobrú cenu chcú mať nakúpené aj Slováci pracujúci v oblasti IT a telekomunikácií či zamestnanci v poľnohospodárstve a lesníctve.



Ako priblížila Palendalová, snaha nakúpiť darčeky v dostatočnom predstihu a za dobrú cenu je spoločná pre Slovákov bez ohľadu na výšku ich osobného príjmu. Avšak stále sa nájdu aj takí, ktorí si na vianočné darčeky peniaze požičiavajú.



"Hoci väčšina Slovákov vie, že požičiavať si na Vianoce nie je dobrý nápad, stále sa nájdu slovenské domácnosti, ktoré vianočné výdavky neplánujú s predstihom, často využijú rýchle pôžičky za nevýhodných podmienok a v prípade platobnej neschopnosti sa dostanú do dlhovej pasce. Tu je určite dobré rozmyslieť si, na aký účel si pôžičku beriem a či mám finančnú rezervu na jej splácanie," upozornila Palendalová.