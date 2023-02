Najviac stúpli ceny tepla v prípadoch, keď sa teplo vyrába z plynu

Bratislava 20. februára (TASR) - Vysoké ceny tepla v roku 2023 sú následkom enormného nárastu cien primárnej energie, teda palív, z ktorých sa teplo vyrába. Najvýraznejšie stúpli ceny tepla v prípadoch, keď sa teplo vyrába zo zemného plynu. Výrazné, hoci o niečo miernejšie, sú nárasty aj v prípadoch výroby tepla z uhlia a biomasy. Uviedla to Andrea Devánová, manažérka marketingu a komunikácie akciovej spoločnosti MH Teplárenský holding (MHTH).



"Ceny nami vyrábaného tepla tak v jednotlivých mestách, kde pôsobíme, stúpli približne od 15 % do 130 % v závislosti na palivovom mixe. V Bratislave, kde sa využíva výlučne zemný plyn, stúpli ceny najviac. Najmenší nárast je v prípade Trnavy, ktorá je zásobovaná odpadným teplom z jadrovej elektrárne," povedal člen predstavenstva a obchodný riaditeľ MH Teplárenský holding, a. s., Vojtech Červenka.



Poznamenal, že vláda SR reagovala na nepriaznivý cenový vývoj svojim nariadením z 15. decembra 2022, v ktorom pre dodávateľov tepla určila limit nárastu ceny tepla v roku 2023 voči cene z roku 2022 vo výške 20 eur na megawatthodinu (MWh) s daňou z pridanej hodnoty (DPH). Takto stanovená limitovaná cena tepla je podľa nariadenia vlády určená pre špecifický typ odberateľov, a to v bytových a v rodinných domoch. Tým sa zabezpečila pomoc pre domácnosti, ktoré sú ohrozené vysokými cenami tepla zrejme najviac. Ministerstvo hospodárstva (MH) SR následne vyhlásilo pre dodávateľov tepla výzvu, podľa ktorej ho môžu požiadať o vyplatenie kompenzácií vo výške rozdielu oprávnenej ceny tepla (podľa rozhodnutia regulačného úradu) a vládou stanovenej limitovanej ceny.



Štátne teplárne združené v MHTH podľa Červenkových slov postupujú pri dodávkach tepla v roku 2023 podľa vládneho nariadenia a výzvy MH SR. Teplo za znížené alebo limitované ceny dodávajú všetkým odberateľom v bytových objektoch. Ostatným odberateľom dodávajú teplo za ceny schválené Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).



Podľa Červenku na vysoké ceny tepla citlivo reagujú okrem domácností aj ďalší odberatelia, ktorí majú problémy s uhrádzaním zvýšených nákladov. Ide predovšetkým o odberateľov ako školy, sociálne a zdravotnícke zariadenia, ale aj súkromné spoločnosti.



"Po zaslaní faktúr za teplo dodané v januári 2023 sa počet reakcií našich odberateľov výrazne zvýšil, a tiež sa domáhajú zníženej ceny tepla a zároveň ústretovosti pri uhrádzaní svojich záväzkov," upozornil Červenka.



Doplnil, že k požiadavkám svojich odberateľov ohľadom nastavenia vhodných platobných podmienok pristupuje MHTH ústretovo a posudzuje ich individuálne, po konzultácií s klientami. S výškou regulovaných cien tepla schválených ÚRSO a stanovených na základe oprávnených nákladov im však momentálne pomôcť nedokáže.



"Týmto odberateľom odporúčame obrátiť sa na svojho zriaďovateľa (mesto, obec, VÚC), ktorý dokáže poskytnúť aktuálne informácie o možnostiach štátnej pomoci s cenami energií pre konkrétneho odberateľa," zdôraznil Červenka.



Dodal, že viac informácií poskytujú aj webové stránky Ministerstva školstva SR (https://www.minedu.sk/energie/), ktoré zabezpečuje doručenie finančnej pomoci školám a školským zariadeniam a stránky MH SR (https://energodotacie.mhsr.sk/), ktoré zasa koordinuje pomoc pre hospodárske subjekty a subjekty verejnej správy.