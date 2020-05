Ktoré profesie sú najviac vystavené nákaze koronavírusom?

Bratislava 20. mája (TASR) - Najviac vystavení riziku nákazy novým koronavírusom sú zubári, ošetrovatelia či palubný personál lietadiel. Najmenšie riziko hrozí právnikom, vývojárom a ekonómom. Vyplýva to zo štúdie, ktorá posudzuje riziko nákazy pri takmer 1000 povolaniach. TASR o tom informoval PR konzultant Marián Pavel.



Zo štúdie vyplýva, že ohrození sú najviac aj lekárnici, vodiči autobusov, kuriéri a pokladníci. "Pandémia ukázala, aké dôležité sú pre chod spoločnosti zamestnania, pri ktorých ľudia niekedy nevnímajú reputáciu, akú by si zaslúžili. V prvej línii nie sú len lekári, patrí do nej omnoho viac profesií, v ktorých podstupujú ľudia vysoké riziko nákazy," hovorí výkonný riaditeľ personálnej agentúry Grafton Recruitment Miroslav Garaj.



Právnici, poštoví doručovatelia, vývojári webových stránok, hardvéroví špecialisti, ekonómovia a astronómovia sú podľa štúdie ohrození najmenej. "Tieto zamestnania si nevyžadujú intenzívny kontakt s inými ľuďmi v uzatvorenom priestore, ani v bežnom režime, preto sú aj počas pandémie zvýhodnené nižším rizikom nákazy,“ poznamenal Garaj.



Štúdia hodnotila profesie na základe troch fyzických znakoch zamestnania, a to kontakt s inými ľuďmi, fyzickú blízkosť a vystavenie chorobe a infekcii.