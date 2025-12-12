Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Najviac zamestnaných osôb ubudlo v októbri 2025 vo veľkoobchode

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Slavomír Gregorík

Počet zamestnaných osôb v súhrne od začiatku roka 2025 (od januára do októbra) sa medziročne zvýšil v piatich z desiatich odvetví, najrýchlejšie o 2,2 % v ubytovaní.

Autor TASR
Bratislava 12. decembra (TASR) - Zamestnanosť v októbri 2025 bola medziročne nižšia v šiestich z desiatich mesačne sledovaných odvetví. Najviac zamestnaných osôb ubudlo vo veľkoobchode o 3,3 %, poklesy do 3 % zaznamenal aj maloobchod, ako aj vybrané trhové služby, taktiež stavebníctvo, priemysel či doprava spolu so skladovaním. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Naopak, rast zamestnanosti evidovali reštaurácie a pohostinstvá, a to o 4,1 %, ďalej ubytovanie, tiež predaj vrátane opráv motorových vozidiel, ako aj informácie spolu s komunikáciou (od 1,5 % do 2,6 %).

Počet zamestnaných osôb v súhrne od začiatku roka 2025 (od januára do októbra) sa medziročne zvýšil v piatich z desiatich odvetví, najrýchlejšie o 2,2 % v ubytovaní. Naopak, medziročný pokles zamestnanosti pod 2 % zasiahol najmä veľkoobchod ako aj dopravu so skladovaním.
