< sekcia Ekonomika
Najviac zamestnaných v novembri medziročne ubudlo vo veľkoobchode
Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Autor TASR
Bratislava 12. januára (TASR) - Zamestnanosť v novembri 2025 bola medziročne nižšia v šiestich z desiatich mesačne sledovaných odvetví. Najviac zamestnaných osôb medziročne ubudlo vo veľkoobchode o 3,1 %, poklesy do 2 % zaznamenali aj vybrané trhové služby, ako aj maloobchod, taktiež stavebníctvo, priemysel či doprava spolu so skladovaním. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Naopak, prírastok zamestnaných o 5,4 % evidovalo ubytovanie, ďalej o 0,5 % až 3,6 % aj odvetvia informácie spolu s komunikáciou, tiež predaj motorových vozidiel vrátane opráv, ako aj reštaurácie s pohostinstvami.
Počet zamestnaných osôb v súhrne od začiatku roka 2025 (od januára do novembra) bol medziročne nižší v piatich z desiatich odvetví, najvýraznejší úbytok nad 2 % zaznamenali v predaji vozidiel spolu s opravou, ako aj v doprave vrátane skladovania. Naopak, medziročný rast zamestnanosti nad 2 % evidovalo ubytovanie.
Naopak, prírastok zamestnaných o 5,4 % evidovalo ubytovanie, ďalej o 0,5 % až 3,6 % aj odvetvia informácie spolu s komunikáciou, tiež predaj motorových vozidiel vrátane opráv, ako aj reštaurácie s pohostinstvami.
Počet zamestnaných osôb v súhrne od začiatku roka 2025 (od januára do novembra) bol medziročne nižší v piatich z desiatich odvetví, najvýraznejší úbytok nad 2 % zaznamenali v predaji vozidiel spolu s opravou, ako aj v doprave vrátane skladovania. Naopak, medziročný rast zamestnanosti nad 2 % evidovalo ubytovanie.