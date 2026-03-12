< sekcia Ekonomika
Najvýraznejší prírastok zamestnanosti zaznamenalo v januári ubytovanie
Nižšiu zamestnanosť ako vlani mali štyri odvetvia, najviac klesla vo veľkoobchode o 3,8 %.
Autor TASR
Bratislava 12. marca (TASR) - Zamestnanosť bola v januári 2026 medziročne vyššia v šiestich z desiatich mesačne sledovaných odvetví. Najvýraznejší prírastok zaznamenalo ubytovanie, o 8,8 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Nižšiu zamestnanosť ako vlani mali štyri odvetvia, najviac klesla vo veľkoobchode o 3,8 %. Pokles zamestnaných osôb do 2,1 % evidoval aj maloobchod, ako aj doprava spolu so skladovaním a tiež priemysel.
