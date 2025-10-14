Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Najvýraznejší úbytok zamestnanosti nastal v auguste vo veľkoobchode

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Slavomír Gregorík

Naopak mierny prírastok počtu zamestnancov zaznamenali predaj spolu s opravou motorových vozidiel, ako aj reštaurácie vrátane pohostinstiev, či ubytovanie a taktiež informácie spolu s komunikáciou.

Bratislava 14. októbra (TASR) - Zamestnanosť v auguste 2025 bola medziročne nižšia v 5 z 10 mesačne sledovaných odvetví. Najvýraznejší úbytok o 4 % nastal vo veľkoobchode, pokles od 0,8 % do 1,8 % bol aj vo vybraných trhových službách, stavebníctve, priemysle, ako aj v doprave vrátane skladovania. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Počet zamestnaných osôb v súhrne od začiatku roka 2025 (od januára do augusta) medziročne rástol v 5 z 10 odvetví, najrýchlejšie o 2,4 % v ubytovaní. Naopak, medziročný pokles zamestnanosti pod 2 % zasiahol najmä dopravu so skladovaním, ako aj veľkoobchod.
